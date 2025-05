Real Madrid prvi klub, vreden več kot šest milijard

"Svojo prednost so še dodatno povečali, saj so postali prvi klub, ki je ustvaril več kot milijardo evrov poslovnih prihodkov. Ključno vlogo pri tej rasti je imel prenovljeni stadion Santiago Bernabeu, ki je praktično podvojil prihodke od tekem in dosegel 251 milijonov evrov. S temi podatki je Real Madrid bistveno povečal razliko v vrednosti podjetja v primerjavi s tekmeci," so med drugim zapisali pri podjetju Football Benchmark.

Real Madrid ima z vrednostjo 6,278 milijarde veliko prednost pred drugim Manchester Cityjem (5,104 milijarde), tretji pa je s 5,051 milijarde Manchester United. Barcelona z vrednostjo 4,459 milijarde zaseda četrto mesto, peterico pa s 4,281 milijarde zaključuje Bayern München.