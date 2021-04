Real s praznimi naboji proti Betisu: Atletico mu lahko uide na pet točk

Real Madrid že v torek čaka prva polfinalna tekma Lige prvakov proti Chelseaju, vendar si Zinedine Zidane kljub temu ni smel privoščiti taktiziranja, saj je v izenačenem boju za naslov španskega prvaka vsak zdrs že lahko usoden. Na klopi galaktikov je tokrat bil tudi rekonvalescentEden Hazard, ki ga zaradi poškodbe na zadnjih petih prvenstvenih tekmah ni bilo v kadru.

Betis, ki je bil pred tem v prvenstvu neporažen na zadnjih petih tekmah, a je v tem času kar štirikrat remiziral, je v srečanje vstopil bolje in je bil v prvih minutah nevarnejši, pa čeprav gostje Thibauta Courtoisaniso uspeli ogroziti. V 14. minuti je bil blizu strelu Karim Benzema, ki je kmalu zatem pripravil priložnost Rodrygu, a Brazilec ni bil dovolj natančen. Francoski napadalec je imel v 24. minuti svojo prvi priložnost, veselje pa mu je preprečil vratar gostov Claudio Bravo. Nato se je ritem igre zopet nekoliko umiril in do konca prvega polčasa tako nismo videli zadetkov.

Tudi v nadaljevanju se je bleda predstava domačih v deževnem Madridu nadaljevala. Kot se je na koncu izkazalo, je bil celo Betis tisti, ki je imel najlepšo priložnost, da bi prišel do zmage. V 64. minuti je Borja Iglesias prišel do strela po podaji Sergia Canalesa, a se je s posredovanjem izkazal Courtois. Z remijem 0:0 se je nadelajva črni niz Reala na domačih tekmah z Betisom, saj so galaktiki zeleno-bele na domači zelenici nazadnje ugnali marca 2017.

Po predstavi, ki so jo pri Marci označili za "brezzobo", ima Atletico ob tekmi manj še vedno dve točki naskoka pred mestnimi tekmeci. Tretja Barcelona pa bo Real ujela, če v nedeljo premaga Villarreal, a bo potem še vedno imela tekmo manj.