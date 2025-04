Real Madrid po golijadi in podaljšku do finala Kraljevega pokala

Nogometaši Real Madrida so se v povratno tekmo polfinala Kraljevega pokala podali z minimalno prednostjo, ki pa so jo igralci Real Sociedada na Bernabeuu hitro izničili. Do odhoda na odmor so galaktiki uspeli poravnati izid, v drugem polčasu pa je padlo pet zadetkov, kar je prineslo podaljšek. Nogometaši kraljevega kluba so bili tekom rednega dela nevarnejši nasprotnik, podobno pa je bilo tudi v nadaljevanju spektakla. Za napadalno igro so bili nagrajeni v 115. minuti, ko je Arda Güler izvedel kot, Antonio Rüdiger pa z glavo zabil za končnih 4:4 in belemu baletu prinesel finalno vstopnico.