Real Madrid rešil večletni problem: Carreras zadetek v polno

Na omenjeni tekmi je prva dva gola dosegel v tej sezoni neustavljivi Kylian Mbappe, pred odhodom na odmor je v polno meril Jude Bellingham, 82. minuta pa je prinesla zadnji zadetek na obračunu. Pod tega se je podpisal Alvaro Carreras, za katerega je bil to prvi gol v belem dresu, ki ga je oblekel pred začetkom sezone, ko je Real Madrid portugalski Benfici zanj odštel 50 milijonov evrov.

22-letni Španec, ki je za kraljevi klub igral že tekom najstniških let, je takoj po povratku v špansko prestolnico postal nepogrešljiv člen udarne enajsterice. V tej sezoni ga je trener Xabi Alonso spočil zgolj na gostovanju pri Kairat Almatyju, proti Levanteju ga je po odlični predstavi iz igre potegnil v 82. minuti, sicer pa je vse obračune odigral od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga.

Na omenjeni tekmi proti Levanteju je Carreras, sicer levi bočni branilec, igral na položaju osrednjega branilca in imel posledično veliko več defenzivnih zadolžitev. Te je opravil z odliko in nasprotni ekipi kar 16-krat odvzel žogo, kar je v dresu Real Madrida nazadnje uspelo Sergiu Ramosu leta 2019. Odličnim obrambnim številkam je zdaj dodal še izjemen zadetek.