Nogomet

Real Madrid rešil večletni problem: Carreras zadetek v polno

Madrid, 03. 11. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Real Madrid v letošnji sezoni še naprej navdušuje. V prvenstvu ima pred drugo Barcelono pet točk prednosti, v Ligi prvakov pa je po treh krogih stoodstoten. V soboto je s 4:0 odpravil Valencio, končni rezultat pa je z enim izmed najlepših zadetkov letošnje sezone postavil levi bočni branilec Alvaro Carreras.

Alvaro Carreras na tekmi proti Sevilli
Alvaro Carreras na tekmi proti Sevilli FOTO: AP

Na omenjeni tekmi je prva dva gola dosegel v tej sezoni neustavljivi Kylian Mbappe, pred odhodom na odmor je v polno meril Jude Bellingham, 82. minuta pa je prinesla zadnji zadetek na obračunu. Pod tega se je podpisal Alvaro Carreras, za katerega je bil to prvi gol v belem dresu, ki ga je oblekel pred začetkom sezone, ko je Real Madrid portugalski Benfici zanj odštel 50 milijonov evrov.

22-letni Španec, ki je za kraljevi klub igral že tekom najstniških let, je takoj po povratku v špansko prestolnico postal nepogrešljiv člen udarne enajsterice. V tej sezoni ga je trener Xabi Alonso spočil zgolj na gostovanju pri Kairat Almatyju, proti Levanteju ga je po odlični predstavi iz igre potegnil v 82. minuti, sicer pa je vse obračune odigral od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga.

Na omenjeni tekmi proti Levanteju je Carreras, sicer levi bočni branilec, igral na položaju osrednjega branilca in imel posledično veliko več defenzivnih zadolžitev. Te je opravil z odliko in nasprotni ekipi kar 16-krat odvzel žogo, kar je v dresu Real Madrida nazadnje uspelo Sergiu Ramosu leta 2019. Odličnim obrambnim številkam je zdaj dodal še izjemen zadetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ferland Mendy in Fran Garcia sta dokazala, da za levi bočni položaj v udarni enajsterici belega baleta nimata dovolj kakovosti. Navijači po odličnem začetku Carrerasa upajo, da so vodilni možje kluba našli dolgoročno rešitev na mestu, kjer sta včasih navduševala Marcelo in Roberto Carlos.

"Zelo je tekmovalen, vse dela dobro in ostaja osredotočen, tudi ko je žoga nedosegljiva. V dvobojih je zelo močan in zna izbrati pravo rešitev. Zelo smo veseli, da je del naše ekipe," je po zadnji tekmi o španskem reprezentantu povedal trener velikana iz španske prestolnice.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
03. 11. 2025 16.23
Lastna hvala penal madrida, cena mala
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
03. 11. 2025 15.57
+2
Cara odločno deluje in čaka ga še zelo veliko...in kaj je najbolj pomembno je to da je otrok Real Madrida in ima kri madridista v krvi
ODGOVORI
3 1
cripstoned
03. 11. 2025 15.36
+4
Carreras in psgjev mendez v tem trenutku nimata konkurence kar se svojih pozicij tice...vsekakor sladke skrbi za xabija alonsa na tem polozaju ....samo da ne bo poskodb pa bo vse v najlepsem redu..
ODGOVORI
5 1
