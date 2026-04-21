Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real Madrid še sanja o španskem naslovu

Madrid, 21. 04. 2026 23.44 pred 7 dnevi 1 min branja 116

Avtor:
STA
Alvaro Arbeloa

Nogometaši Real Madrida so v 33. krogu španske nogometne lige na domačem igrišču z 2:1 premagali Alaves, s tem pa prekinili serijo dveh tekem brez zmage. Vodilni Barceloni so se približali na šest točk zaostanka in lahko še upajo, da jo v zadnjih šestih tekmah ujamejo.

Barcelona bo tekmo tega kroga igrala v sredo, gostila bo Celto.

Madridčani, ki niso posebej blesteli in so si ob koncu prislužili žvižge tribun, so do zmage prišli rutinsko in tudi z malo sreče.

V 30. minuti je Kylian Mbappe poskušal s strelom z 18 metrov, žoga je zadela enega od gostujočih branilcev, spremenila smer in presenetila vratarja. Takoj po tem golu so domači zadeli še prečko, nekaj priložnosti pa so imeli tudi gosti, tudi oni so zadeli okvir vrat, nekajkrat pa jim je veselje preprečil razpoloženi vratar Andrij Lunin.

Kylian Mbappe je z veliko mero sreče poskrbel za 1:0.
FOTO: Profimedia

Na 2:0 je v 50. minuti z natančnim strelom od daleč povišal Vinicius Junior, kljub nekaj priložnostim na obeh straneh, gostje so še drugič zadeli vratnico, se je na nov zadetek čakalo do sodnikovega dodatka, ko so gosti po atraktivnem golu Tonija Martineza s peto znižali zaostanek. Za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

V preostalih treh torkovih tekmah je Athletic Bilbao z 1:0 premagal Osasuno, Betis v gosteh s 3:2 Girono, Mallorca in Valencia pa sta se razšli z izidom 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid alaves la liga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.31
Nejc Lolek : " Kakšna gola mbappeja in vinija👍👍👍"........PREVIDNO
Odgovori
+7
10 3
Nejc Lola
22. 04. 2026 21.53
Maš pa velik časa..
Odgovori
-2
2 4
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.23
Za manucaoa je 6. Celta mala malica za Barcelono. Je potem bil 18. Alaves za Real Smoki ?
Odgovori
+8
10 2
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 21.04
lestvico je obrnu na glavo...
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.14
Realista bi vprašal ali je Arda Guler igral z roko ? Bolj za smeh...
Odgovori
+10
12 2
Loptass
22. 04. 2026 20.24
Ampak moramo biti realni, to se Realu ne piska, bi rekel kak strokovni komentator.
Odgovori
+9
11 2
Lucky
22. 04. 2026 17.34
Zadnič sm napisal, da je Barca dobla v zadnjih 10 sezonah 12 rdečih v UCL. Realist7 me je obtožu, da lažem. Vsak lohk preveri, kdo laže? pred časom, me je obtožu, da lažem, tud zapirač. Vsi vemo, kk se je končal. Bolj zanimivi sta 2 vprašanji. Realist7 laže bolj kot kiksi? Hoče bit Realist7 bolj žleht kot zapirač?
Odgovori
+15
18 3
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.40
on gre na vse ali nič...
Odgovori
+9
11 2
REAList7
22. 04. 2026 18.18
Oh, lukec, pravkar pa si res dokazal, da lažeš. In to kako zelo. Ajde, prilepi moj komentar na to temo glede števila rdečih kartonov.
Odgovori
-12
4 16
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 18.28
maš spomin kt zlata ribica....
Odgovori
+7
9 2
Loptass
22. 04. 2026 19.13
Pusti Realista je totalni klovn. Novembra je tudi pisal, da bo Mbappe zlata zoga 2026.
Odgovori
+7
9 2
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.24
Zlata žoga je še lahko , če bo svetovni prvak
Odgovori
+4
6 2
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.30
13 rdečih v 10 sezonah...DRŽI
Odgovori
+4
6 2
Lucky
22. 04. 2026 20.34
To sm napisal pred povratno tekmo.
Odgovori
+4
6 2
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.31
Uf.....tokrat skromnih 61 468 gledalcev....a pol jih ne super modern stadion privlači?.....al je igra tolk slaba?
Odgovori
+5
8 3
Lucky
22. 04. 2026 17.37
Vlado, postavlja se vprašanje. A se bolj slišijo žvižgi 69k navijačev, al 80k navijačev?
Odgovori
+5
8 3
RUBEŽ
22. 04. 2026 17.40
To sploh ni stadion. To je športna dvorana. Lahko kot Gospodarsko razstavišče.
Odgovori
+4
8 4
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.40
odvisn al maš streho zaprto...
Odgovori
+3
6 3
Lucky
22. 04. 2026 17.44
Vlado, dobra poanta. Sam si poslal sliko, kjer ma streha tud špranje.
Odgovori
+6
9 3
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 18.29
ah ti gledaš vsako dlako....hahaha.....sam ne mi še zaj da je navijačem vroče....🤣😂
Odgovori
+3
5 2
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 18.31
Rubež do je en mix od stadiona in dvorane....delaš se kaj ti v tistmu trenutku paše...
Odgovori
+3
5 2
štajerski janezek
22. 04. 2026 19.31
Skatla za cevlje. Sem bil 1 mesec nazaj tam:)
Odgovori
+4
6 2
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 19.33
janez....ne bit grob....pač gajbica
Odgovori
+2
4 2
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 19.59
Če imaš stadion, kot bi ga naprintal pač ne more biti ne vem kako lep
Odgovori
+3
5 2
Lucky
22. 04. 2026 17.20
Sm razočaran nad Vladotom. Še vedn ni podal, kolk gledalcev je blo na tekmi? Iz drugih virov slišim, da je masa njih ostala zunaj. Brez kart.
Odgovori
+6
8 2
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.32
evo zej maš.....hahaha....ni turistov?....
Odgovori
+5
7 2
Sirhakel7
22. 04. 2026 16.36
Danes so dovoljene sanje ampak jutri je nov dan.
Odgovori
+2
5 3
26250440
22. 04. 2026 15.21
vlado,kollerik,lucky...kdaj se spet dobimo da proslavimo kot kaže nov zaslužen naslov??Sej če bomo prvaki bo OK,če ne bo pa tud OK,važn da se neki spije...Vabljeni tudi ostali
Odgovori
+8
11 3
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 15.57
Bomo....se dogovorimo..
Odgovori
+5
6 1
REAList7
22. 04. 2026 16.03
Hahahah, že celo leto se ti pajaci vabijo na pijačke. Očitno ste tako zelo zasedeni z blatenjem Reala 24/7, da ne najdete prostega časa ;) P.S. le staknite glave skupaj in si pripravite vsebino, da boste lahko še naprej zavajali ljudi.
Odgovori
-15
2 17
NoriSušan
22. 04. 2026 16.21
Zavajanje ki sem ti ga prej postavil in ga lahko prebereš. Lepo sem ti predstavil gola dejstva in nivo ki ga premorete. Še enkrat ni Barca kriva če ste vi zanič Realist. Se pa spet sprašujem kako da se vedno eni in isti javljate in govorite o blatenju in obsedenosti medtem ko ne prenesete niti da se navijači Barce med sabo pogovajamo o nogometu in pišete nebuloze?
Odgovori
+14
15 1
friki24
22. 04. 2026 16.52
realist, odgovor povsem na nivoju tvoje (ne)inteligence..delanje norca itd, ne vidim problema v tem, da se ljubitelji nogometa dobijo tudi v zivo in recejo kaksno na to temo? seveda si vi navadni stalarji tega ne morete privosciti..ste le “navijaci” bednega kluba, ki tega pac ne premore, takih navijacev..pa za info vlado stiska pesti za nekoga drugega ne za barco ali real pa se vseeno pride na srecanje, saj pravim vi pac tega ne premorete..vase srecanje je edino tukaj za tipkovnicami, tukaj so vase vezi najmocnejse🤣
Odgovori
+13
14 1
Kolllerik
22. 04. 2026 16.54
262 👍👍
Odgovori
+10
11 1
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.43
frik....hvala...lep zapis...
Odgovori
+7
7 0
REAList7
22. 04. 2026 18.22
Haha, totalni opranci 😂 res vam ni pomoči 😂
Odgovori
-9
2 11
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 18.32
in ti se javljaš da bi komu pomagu.....še sebi ne morš....
Odgovori
+3
4 1
manucao
22. 04. 2026 19.56
Vabljeni samo navijači Barce?
Odgovori
-8
0 8
Luigi Taveri II.
22. 04. 2026 20.18
Ja, ker debetirajo in ne preseravajo
Odgovori
+7
8 1
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 20.40
resnica....+(++(
Odgovori
+3
3 0
Nejc Lola
22. 04. 2026 14.41
Kakšna gola mbappeja in vinija👍👍👍
Odgovori
-13
7 20
26250440
22. 04. 2026 15.19
Prvemu je Guller podal z roko,drugi pa sploh ni vedel da je brcnil na gol in se je rasistom opravičeval...
Odgovori
+10
15 5
NoriSušan
22. 04. 2026 15.32
Tok dobra d boste že u ta treto letos prvaki lige
Odgovori
+8
11 3
Kolllerik
22. 04. 2026 16.55
Sploh Mbappejev je bil živa genialnost.
Odgovori
+9
11 2
NoriSušan
22. 04. 2026 14.37
cripstoned 22. 04. 2026 09.58 Smesni ste farsici...placujete sodnike, imate cloveka ki vam preko vara nosi tocke nato pa se imate predsednika tebasa in pomoc spanske vlade da ste lahko v laligi samo 6 tock pred slabim realom ki je tudi letos imel nekompletno ekipo skozi celotno sezono ob vsem tem pa je igral se proti sistemu in zamenjal trenerja sredi sezone hahaahahah Ta isti slabi real ma ekipo vredno 3 miljarde najbolšega napalda najbolšega igralca in vezista na svetu. Ta isti slabi real je zgubu proti najslabšemu Liverpoolu,Benfici(golman dal gol za podalšek in jih že drugič zapored poslal v playoffe), Gironi, Albaceteju(drugoligaš),Celti,Mallorci,itd. Zakaj je Barca kriva da ste 6 pik zadaj po tvoji logiki kripl?? Če že mečeš neke izgovore na mizo poglej da vsaj na prbližn štima ker ni Barca kriva da zgublate pike kjub pomoči vseh podarjenih penalov in podalškov ki ste jih dobili. Menjava trenerja pa vemo zakaj je bila (poraz proti Barci v finalu superpokala) in kaj vam je prinesla
Odgovori
+5
14 9
NoriSušan
22. 04. 2026 14.31
cripstoned 22. 04. 2026 10.11 18let dolga nakazila bivsih in zdajsnjih predsednikov ropalone ki jih je izdaj davni urad spanije ni dovolj velik dokaz?? Laganje laporte katerega demantirajo v izjavah bivsi trenerji, predsedniki niso lep dokaz?? Samo poglej si tekmo ropalone v laligi negreira in vse ti bo jasno...danes bos imel lep primer sploh ker sodi njihov munuera...samo ne zatiskaj si oci .. cripstoned 22. 04. 2026 11.23 Kdo je pa na igriscu?? Ja MUNUERA ahahahahahaha...bodi tiho in ne pljuvaj po organizaciji ki vam prinasa naslove zadnjih 25let...da lahko samo pridno sledite realu hahahaahhaah Tukaj lahko vidte nivo inteligence Realovih navijačev. V istem dnevu čist druge cifre haha. Enkrat 18 let drugič 25 let nakazuejo dnar. Lepo vas prosim zresnite se pejte na kavo pa se zmente da vemo saj na kerem nivoju nebuloz ste. Ostalo kok ste (ne)pametni ste pa pokazal že neki cajta nazaj.
Odgovori
+5
14 9
manucao
22. 04. 2026 13.23
Slaba igra in srečna zmaga. Danes bo Barcelona v primeru zmage praktično že vse rešila. Drugega se niti ne pričakuje ker je Celta trenutno v slabi formi.
Odgovori
+6
15 9
NoriSušan
22. 04. 2026 14.24
A niste vilige že osvojil(clo 2x) pa sanjali o ligi prvakov. Kje se je zdaj zalomilo??
Odgovori
+0
9 9
Kolllerik
22. 04. 2026 16.55
manucao +
Odgovori
+5
5 0
mmickica
22. 04. 2026 18.34
Celta velikokrat Barci povzroca probleme, tako da danasnja tekma ne bo ravno nek rutinski obred. Imas pa prav, ce danes Barca zmaga, je verjetno res ze konec.
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
22. 04. 2026 20.07
Morajo it na polno, ni izgovorov.
Odgovori
+2
2 0
Lock Down
23. 04. 2026 08.10
Ne prehitevajmo. Ni konec, dokler ni matematični konec. Na razpolago je še 18 točk.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
22. 04. 2026 13.13
Imajo članek o svojem Realu, spodaj pa kvakajo o Barci in Negreiri, nam pa neprestano očitajo, da smo obsedeni z Realom. In imajo na vseh pozicijah najboljše igralce, najboljše trenerje, najboljšo nogometno šolo, v klubu pa razmišljajo o poletni razprodaji igralcev in okrepitvah. Torej imajo namen poslabšati ekipo, če prav razumem? Ker če spozamenjaš najboljše igralce, jih lahko nadomestiš zgolj s slabšimi.
Odgovori
+6
14 8
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 13.17
+++....
Odgovori
-2
6 8
NoriSušan
22. 04. 2026 14.24
Standard. Pogovor je loh o kitajski ligi pa itak morjo svoje travme prpelat not
Odgovori
+1
9 8
REAList7
22. 04. 2026 16.05
Poglej kdo je prvi začel kvakat o kom in o čem. Ni ti treba dvakrat ugibat iz katere vrste je prišla opazka. Tako da vsebina tvojega komentarja res nima pravega mesta tu.
Odgovori
-13
0 13
NoriSušan
22. 04. 2026 16.23
Ker itak vemo da navijači reala ste najbol kulturni in prijazni in niste obsedeni in povsem lepo komentirate Barco.
Odgovori
+10
10 0
ViscaB
22. 04. 2026 12.41
Sicer pa prvi gol reala roka gulerja če smo že pri negreiri🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+4
15 11
friki24
22. 04. 2026 12.11
Hahaha pa to clovek nemore vrjet..Preberm prvo poved kiksijevih bedarij in tam sem tudi zakljucil saj pravi, da je negreira priznal, da ga je barca placevala zaradi sodniskih uslug..hahahahahah…pa to je noro po tem takem nevem kaj se caka v sojenju, da ze ni zdavnaj padla obtozba? tem stalarjem res nekaj zvizga v glavi, tko kt so vceri mel navijaci koncert zvizgov celo tekmo
Odgovori
+7
14 7
Gigson
22. 04. 2026 12.01
Tile realovci pisejo take bedarije ,da se clovek samo smeji ,ko to bere.
Odgovori
+5
12 7
26250440
22. 04. 2026 11.45
Vsi klubi,katere je prevarantski Real povlekel v to afero Negreira so se iz procesa že umaknili...Ampak čisto vsi...Razen spletkarskega Reala,ki točno ob izteku rokov za pritožbe namenoma vlaga nove obtožbe,da vlečejo proces...Vsi dobro vejo ,da bodo sledile kontra tožbe ko bo proces zaključen in to ve tudi Real..Samo oni imajo vso sodstvo pod sabo,zato tem rasistom dol visi ...Do sedaj niso predstavili niti enega oprijemljivega dokaza ,da je bilo kar koli nezakonito...Vsi so plačevali za analize sojenja,ki jih je opravljal Negreira...Tudi spletkarski,goljufivi Real...To je bistvo vse zgodbe..Za normalno inteligentne ljudi...
Odgovori
+9
16 7
cripstoned
22. 04. 2026 11.47
Hahahahaha bravo to so te lazo iz nemoci ...taksne kot si ti bo najbolj bolelo ko udari kazen v primeru negreire, potem pa na smetisce zgodovine...
Odgovori
-10
8 18
NoriSušan
22. 04. 2026 14.25
Zakaj pa še ni udarila?? Če se je dogajalo 18 let in se ve že 7 let?? Logika je kje??
Odgovori
+0
9 9
26250440
22. 04. 2026 11.29
Po današnji tekmi se bomo spet zgražali nad sodniškimi odločitvami,ker bo bel nastavljen sodnik(so točno vedel koga morajo dati),naredil vse da Barca ne zmaga...Pritiskali bodo z vseh strani,prevaranti so spet potegnili Negreiro iz predalov in igrice se nadaljujejo...Upam da Barca zdrži,ker je rasističen,manipulatorski klub kot že tolikokrat v zgodovini pripravljen narediti vse ,da si prikrade še eno lovoriko...Pokončno ,agresivno v tekmo in premagat sodnika,lopovskega strica iz ozadja z vsemi vzvodi in par ovc tuki gor ki tulijo v prazno...
Odgovori
+6
16 10
26250440
22. 04. 2026 11.32
realist je za nameček še črna ovca ,ker je rekel da sem rasist-pajac en...
Odgovori
+2
12 10
cripstoned
22. 04. 2026 11.45
Kaj hoces reci da nisi rasist??? Realist vam pac pove tako kot jaz...z dejstvi direktno v meso potem pa solze in zaljivke...
Odgovori
-9
8 17
cripstoned
22. 04. 2026 11.46
26250440 26. 09. 2024 17.59 Tud za Vinka obstaja delavnica..železna kletka in lupljenje banan...
Odgovori
-6
9 15
cripstoned
22. 04. 2026 11.46
Tukaj imas dokaz da si rasist...
Odgovori
-10
7 17
ViscaB
22. 04. 2026 12.02
Točno to če bsrca zadane bo sel soto grande 50 podaj nazaj sam da najde feler
Odgovori
+7
14 7
Kolllerik
22. 04. 2026 11.21
So dali Cerro Grandeja danes v var sobo, a ne. Zato še lahko sanjajo. Kera beda od kluba....
Odgovori
+5
15 10
cripstoned
22. 04. 2026 11.23
Kdo je pa na igriscu?? Ja MUNUERA ahahahahahaha...bodi tiho in ne pljuvaj po organizaciji ki vam prinasa naslove zadnjih 25let...da lahko samo pridno sledite realu hahahaahhaah
Odgovori
-4
11 15
NoriSušan
22. 04. 2026 14.29
Lani je blo 18 let letos pa že 25 let. Dejte se dobit no na enmu kufetu pa se zment d vemo. Ste še mn konsistentni k vš klub hahah
Odgovori
+4
10 6
cripstoned
22. 04. 2026 11.21
José María Enríquez Negreira “FC Barcelona mi je plačevala za to, da klub ne bi bil oškodovan s strani sodniških odločitev.” ....to je povedal leta 2021 v okviru postopka spanske davcne uprave...torej je se sam negreira priznal da mu je ropalona nakazovala denar posledicno pa je ropalona dobila okolje vpliva na sodnike sploh ker je placevala denar negreiri ki je imel najvecji vpliv nad sodniki in sodnisko zvezo...tudi JAUME ROURE je povedal da je ropalona zacela placevati negreiri denar zaradi kompleksa manjvrednosti...drugace pac ni slo...in potem farsici pisejo kje so dokazi...obstajajo dokazi denarnih tokov, izjav negreire in sami videji pomoci ropaloni...obstajajo slike druzenj bivsih in zdajsnjih predsednikov ropalone kako skupaj na tekmo prihajajo z negreiro ali njegovim sinom ...nedolgo nazaj je se sam gaspart v intervjuju povedal da je videl funkcionarje iz ropalone kako pred tekmo stopijo v garderobo sodnikov...hahahahahaah farsiici pa bi dokaze...smesni ste...saj vam bo vse jasno ko pade obsodba ampak takrat si boste lagali da je perez kriv za vse hahahaahaha
Odgovori
-8
10 18
ViscaB
22. 04. 2026 11.28
Js to sploh ne berem pa dvomim da sploh kdo, to so tvohe zablode
Odgovori
+2
13 11
Clovek
22. 04. 2026 11.59
Je bila zmaga proti bogemu alavesu res dovolj da si prilezel iz luknje?
Odgovori
+9
13 4
Clovek
22. 04. 2026 12.01
In ce so prisli z njim na tekmo? Tudi Perez je prisel s Čeferinom, je to zate dovolj oprijemljiv dokaz, da je Real favoriziran v LP?
Odgovori
+7
12 5
Kolllerik
22. 04. 2026 16.57
Kolk fantazije v enem samem tekstu 🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677