Real Madrid še sanja o španskem naslovu

Barcelona bo tekmo tega kroga igrala v sredo, gostila bo Celto.

Madridčani, ki niso posebej blesteli in so si ob koncu prislužili žvižge tribun, so do zmage prišli rutinsko in tudi z malo sreče.

V 30. minuti je Kylian Mbappe poskušal s strelom z 18 metrov, žoga je zadela enega od gostujočih branilcev, spremenila smer in presenetila vratarja. Takoj po tem golu so domači zadeli še prečko, nekaj priložnosti pa so imeli tudi gosti, tudi oni so zadeli okvir vrat, nekajkrat pa jim je veselje preprečil razpoloženi vratar Andrij Lunin.