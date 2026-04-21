Real Madrid še sanja o španskem naslovu

Madridčani, ki niso posebej blesteli in so si ob koncu prislužili žvižge tribun, so do zmage prišli rutinsko in tudi z malo sreče.
V 30. minuti je Kylian Mbappe poskušal s strelom z 18 metrov, žoga je zadela enega od gostujočih branilcev, spremenila smer in presenetila vratarja. Takoj po tem golu so domači zadeli še prečko, nekaj priložnosti pa so imeli tudi gosti, tudi oni so zadeli okvir vrat, nekajkrat pa jim je veselje preprečil razpoloženi vratar Andrij Lunin.
Na 2:0 je v 50. minuti z natančnim strelom od daleč povišal Vinicius Junior, kljub nekaj priložnostim na obeh straneh, gostje so še drugič zadeli vratnico, se je na nov zadetek čakalo do sodnikovega dodatka, ko so gosti po atraktivnem golu Tonija Martineza s peto znižali zaostanek. Za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.
V preostalih treh torkovih tekmah je Athletic Bilbao z 1:0 premagal Osasuno, Betis v gosteh s 3:2 Girono, Mallorca in Valencia pa sta se razšli z izidom 1:1.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.