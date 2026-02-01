Real Madrid s sporno sodniško odločitvijo do zmage v 99. minuti

Kylian Mbappe je najstrožjo kazen izkoristil za svoj 22. gol v španskem prvenstvu, hkrati pa so gostje tekmo končali z dvema izključenima igralcema. Real Madrid se je s 17. zmago približal vodilni Barceloni na točko zaostanka. Katalonci so v soboto zvečer v gosteh premagali Elche s 3:1. Nogometaši Real Madrida so morali pred začetkom znova poslušati žvižge domače publike zaradi razočaranja sredi tedna, ko jih je poraz proti Benfici pahnil v kvalifikacije za osmino finala Lige prvakov.

Najbolj sta bila na udaru Jude Bellingham in Vinicius Junior. Anglež je igrišče zapustil po manj kot desetih minutah igre zaradi poškodbe stegenske mišice, Brazilec pa se je delno odkupil v 15. minuti, ko je lepo zadel za 1:0. To je bil prvi zadetek Viniciusa v La Ligi od začetka oktobra oziroma po 13 zaporednih tekmah brez gola.