Nogomet

Real Madrid s sporno sodniško odločitvijo do zmage v 99. minuti

Madrid, 01. 02. 2026

Avtor:
STA
Real Madrid - Rayo Vallecano

Nogometaši Real Madrida so v španskem prvenstvu prišli do težko prigarane zmage proti Rayu Vallecanu, še dolgo pa bo odmevala sporna odločitev sodnika, ki je tekmo brez pravega razloga podaljšal za devet minut, nato pa v 98. minuti domače nagradil s strelom z bele točke za 2:1.

Kylian Mbappe je najstrožjo kazen izkoristil za svoj 22. gol v španskem prvenstvu, hkrati pa so gostje tekmo končali z dvema izključenima igralcema. Real Madrid se je s 17. zmago približal vodilni Barceloni na točko zaostanka. Katalonci so v soboto zvečer v gosteh premagali Elche s 3:1. Nogometaši Real Madrida so morali pred začetkom znova poslušati žvižge domače publike zaradi razočaranja sredi tedna, ko jih je poraz proti Benfici pahnil v kvalifikacije za osmino finala Lige prvakov.

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid - Rayo Vallecano
FOTO: AP

Najbolj sta bila na udaru Jude Bellingham in Vinicius Junior. Anglež je igrišče zapustil po manj kot desetih minutah igre zaradi poškodbe stegenske mišice, Brazilec pa se je delno odkupil v 15. minuti, ko je lepo zadel za 1:0. To je bil prvi zadetek Viniciusa v La Ligi od začetka oktobra oziroma po 13 zaporednih tekmah brez gola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 22. krog, nedelja, 1. 2. 2026, izidi:

Real Madrid - Rayo Vallecano 2:1 (1:0)

Real Betis - Valencia 2:1 (1:1)

Getafe - Celta Vigo 0:0

Athletic Bilbao - Real Sociedad 1:1 (0:1)

nogomet la liga real madrid
KOMENTARJI370

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 21.44
Ko prebiram Luckyja in manucaoa o velikosti stadiona Bernabeu imam občutek, da je že zdaj predimenzioniran
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 21.38
Camp Nou bo imel kapaciteto 105.000 mest...kot Bernabeu bo imel tudi Spotify seveda možnost povečati kapaciteto za enakih 6% na malo manj kot 112.000 .... zadeva je več kot jasna, je pa odvisno predvsem od tega koliko sezonskih kart bo iz Madrida
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 19.00
Ali lahko pridejo časi, ko bo Real začel tekmo z bele točke v kazenskem prostoru ?
Odgovori
+7
9 2
Kolllerik
02. 02. 2026 20.24
Lahko pridejo tudi časi, ko bodo realovci v svoj grb dodali črno sodniško piščalko na beli podlagi... Ali belo piko na zeleni podlagi. Oba predloga na posrečenn, neposreden način poudarjata osnovno značilnost tega kluba
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 21.29
Oboje je primerno tudi za trg bližnjega vzhoda
Odgovori
+4
5 1
Lucky
02. 02. 2026 17.27
Vlado vedno postreže z natančnimi podatki. Men pa ni jasn, a je na stadionu pol 11.000 praznih mest, al 14.000? Se tu lahko upošteva tudi tistih 3k rizičnih, al ne?
Odgovori
+4
6 2
manucao
02. 02. 2026 19.14
Trenutno je kapaciteta cca.78.000.Kapaciteto je možno povečati nza dodatnih 5.000. Zadeva je več kot jasna.
Odgovori
-2
2 4
Lucky
02. 02. 2026 20.37
Manucao, ni jasna. Jst še zmer ne vem, kolk je pol praznih zicov?
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 21.32
Če si sposodijo stare klopi s stadiona Valerija Lobanovskega, bi se lahko stisnili na dodatnih 5000, kot trdi lero
Odgovori
+3
3 0
Lucky
02. 02. 2026 17.19
Kk se lohk sprauš primerjat penale, če ne znaš primerjat, a je 1, večina od 19?
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.15
Barcelonina enajstmetrovka v podaljšku bi lahko skazila recimo rezultat 2:7 v četrtfinalu pokala osramočenega kralja
Odgovori
+6
7 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.07
Tudi jaz sem opazil , da se je na tem portalu "organizirala" ena skupina ljudi, ki načrtno blati Real in sploh ne zavaja in ki za nameček črpa zgolj iz Realove vsakodnevne pokvarjenosti .
Odgovori
+6
6 0
Lucky
02. 02. 2026 17.23
Ljubosumn je, ker navijači Barce delujemo kot ekipa. Eni majo več znanja, drugi ga mamo malo manj, ampak vedno se zabavamo. Oni pa eno in isto.
Odgovori
+9
9 0
Kolllerik
02. 02. 2026 20.26
Dobro opažaš Luigi, hahaha...
Odgovori
+6
6 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.59
Bellinghamu smo samo hoteli povedati, da se nevtralnega sodnika ne pošilja v PM
Odgovori
+6
6 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.57
Jaz nisem strokovnjak in menim, da Yamal ni vreden 350 milijonov ampak ocenili so ga strokovnjaki
Odgovori
+5
6 1
Lucky
02. 02. 2026 16.51
Realist7 je spet živce zgubu.
Odgovori
+5
6 1
Loptass
02. 02. 2026 16.53
zapirač pa geslo.
Odgovori
+7
8 1
REAList7
02. 02. 2026 17.02
Lukec, ne sekiraj se, nikoli in niti slučajno z ničemer ti ne vplivaš name in na moje razpoloženje 😉
Odgovori
-9
0 9
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.13
Realist je posrečen...on bi rad vplival na mnenje ostalih ljudi, ki tu pa tam berejo komentarje in nimajo lastnega mnenja , pa je vse pokvaril s tem, da je 1 večina od 19,neopredeljeni pa niso tako bedasti , da bi bili pravi za navijače Reala
Odgovori
+7
8 1
Loptass
02. 02. 2026 16.50
manucao 25. 01. 2026 16.13 Proti nebogljenem Oviedu ima čudežni deček možnost,da se končno dokaže. Verjetno mu bo po današnji tekmi cena zrasla na 400 mil.
Odgovori
+4
5 1
Loptass
02. 02. 2026 16.51
manucao 25. 01. 2026 11.18 Ne sekirajte se hajterčki.Danes bo zlati dečko spet pokazal svoj veliki talent in sam rešil tekmo brez problema.Ne potrebujete nič drugega saj je vreden sam 350 mil in bi bilo čudno,da danes ne zadene vsaj dvakrat.
Odgovori
+4
5 1
Loptass
02. 02. 2026 16.52
Manucaa niti malo ne zanima Yamal. Včasih (dober teden dni nazaj) pa ga je zelo. Nato pa je nenadoma postal strokovnjak za strehe in odvodnjavanje.
Odgovori
+3
4 1
Kolllerik
02. 02. 2026 20.29
Pri Yamalu je pregorel, zato je sledila hitra in površna prekvalifikacija. Do naslednjega flopa.
Odgovori
+3
3 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.20
Realist ne ve ali je 1 več od 19
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.20
manucao ne loči , da je penal v podaljšku za 5:1 nekaj drugega kot za 1:0 če sta oba penala neopravičena
Odgovori
+5
7 2
manucao
02. 02. 2026 16.09
Preberite si samo te žaljivke na račun Reala in Vam bo vse takoj jasno. Brez najmanjšega sramu pišejo žalivke na žaljivko.
Odgovori
-6
2 8
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.16
manuaco, zalivka je nekaj drugega
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
02. 02. 2026 16.32
Hja muci ste vi kej spoštljivi. Ko boste vi bomo tud mi
Odgovori
+4
5 1
drimtim
02. 02. 2026 17.45
👏👏👏👏👏
Odgovori
+6
6 0
Kolllerik
02. 02. 2026 20.32
Obstaja še kakšna večja žaljivka, kakor so ti vaši neskončni penali, sploh tale v 98. minuti?
Odgovori
+4
4 0
Loptass
02. 02. 2026 15.56
Manucaa ziher zanima ali lahko nahajpan drugi Fati jutri proti Albaceteju pokaže več kot podcenjen Vinicius, ki je ocenjen na piškavih 150 mil.
Odgovori
+4
4 0
manucao
02. 02. 2026 16.16
Mene to niti malo ne zanima, žal. Sicer poglej si komentar vašega pajdaša kaj si želi za Bellinghama pa ti bo takoj jasno na kašnem nivoju ste.
Odgovori
-4
1 5
26250440
02. 02. 2026 16.17
Fati letos 7 zadetkov in večinoma poškodovan,Vinko 5 zadetkov...
Odgovori
+4
4 0
NoriSušan
02. 02. 2026 16.32
In kaj želi za belinghama
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
02. 02. 2026 14.16
Poglej te reveže, 300+ komentarjev na račun Reala... tipično Slovensko, dejmo pometat pred tujim pragom in za vse nam je kriv drug... Pa saj tudi pri igralcih ni kaj bolje, namesto s sabo se ukvarjajo z Realom in penali. Itak pa se tekme Reala gleda z Barselona očali, kjer niti prekrški tipa nad ceballos-u niso za karton, kjer potiskanje s hrbta (ob takih faulih so igralci že doživljali težje poškodbe) v oglasne panele ni za karton itd... Tud sam bi lahko z očali Reala komentiral kakšno sodniško napako Barcelone pa je ne bom, ker imamo res veliko sranja v svoji garderobi.
Odgovori
-4
4 8
REAList7
02. 02. 2026 15.09
Bravo! Strinjam se v popolnosti. Sem že večkrat napisal, da se je na tem portalu "organizirala" ena skupina ljudi, ki načrtno blati Real in želi s tem vplivati na mnenje ostalih ljudi, ki tu pa tam berejo komentarje, da bi si na podlagi teh ustvarili neko sliko. V veliki večini primerov pa so komentarji farselonarjev zavajujoči ali pa celo čiste laži, hkrati pa imajo noto provokacije, včasih pa tudi žaljivke. Že velikokrat se je na tekmah zgodila dejansko identična situacija in ko je bilo ta v škodo Reala, potem je bilo vse prav, ko pa je bila v škodo farselone, potem pa je to posledica zarote in favoriziranja Reala.
Odgovori
-7
1 8
NoriSušan
02. 02. 2026 15.23
Evo usaj en navijač Reala objektiven. Se strinjam kokr napisal večkrat so sodniki z vseh front katastrofa in pač mormo se pomirit z tem za bilo ker klub se navija. Je pa blo pomoje učerej vsaj 8-9 poskusov da se dobi penal ko je Mbappe zgrešu prazen gol. Se mi pa res zdi da se je tekma zavlačevala
Odgovori
+1
2 1
NoriSušan
02. 02. 2026 15.24
Ker navijači Penal Usrandrida ste pa daleč najbol spoštljivi in nam samo dobro želite ane? Koga peglaš. Sori sam nismo mi krivi da se pljuva po vas in vašem klubu
Odgovori
+2
3 1
manucao
02. 02. 2026 16.06
Ti hajterčki žal ne znajo drugače. Poglej si samo tega ubogega Luigija. Non stop piše neumnost za neumnost. Kot si napisal, dejstvo je, da je Rayo igral relativno grobo in na koncu se jima žal ni izšlo.
Odgovori
-5
0 5
NoriSušan
02. 02. 2026 16.33
Iskreno nic narobe hahhaa
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
02. 02. 2026 20.34
Jaz se ob njegovih domislicah večkrat narežim do amena. Škoda, da skupaj s svojimi pajdaši nimaš humorja, manucao. Bi lahko res dosti imel od Luigijevih,, žaljivk,,
Odgovori
+3
3 0
Nejc Lola
02. 02. 2026 14.14
Nov dan, iste jokice
Odgovori
-3
5 8
NoriSušan
02. 02. 2026 16.33
Nov dan star real nov penal. Lep dan
Odgovori
+1
3 2
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 13.59
Težko bo...Real ima do konca sezone še 34 enajstmetrovk
Odgovori
+8
10 2
NoriSušan
02. 02. 2026 15.25
Se prav bojo pršli na cca 120 v 5 letih zdej cca. Dobra kvota
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 13.51
Var je pregledal penal Lewe, ki je bil in ni odločal o ničemer...ni pa ga pregledal, ko ni bil in odloča o izpadu in zmagi
Odgovori
+9
10 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 13.52
...ko gre za bele sanitarije
Odgovori
+8
8 0
annonymo95
02. 02. 2026 14.02
realist tega ne razume, joka ze ceu teden
Odgovori
+3
4 1
REAList7
02. 02. 2026 15.12
Nič novega z vaše strani. Tako ste zakompleksani, da že bolehate za tem. Od kdaj pa VAR pregleda neko situacijo in če ne vpliva na nič (kot ti praviš - očitno moraš biti tudi nostradamus v VAR sobi, da veš, če nekaj bo o čem odločalo ali ne) potem dodelijo penal, tudi če ga ni, a če pa bi o čem odločal, potem pa ga ne bi dosodili? Mislim, nimam več besed za vas.
Odgovori
-3
1 4
NoriSušan
02. 02. 2026 15.26
Pravi nima besed hahaha dej poglej raje v vaš hlev in kaj se dogaja. Je pa že sramota
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
02. 02. 2026 15.27
Najbol da oni komentirajo penale oz tekme na sploh potem kar je blo včerej
Odgovori
+3
3 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 13.49
Mogoče manucao ve kaj o množici belih števil, kjer je 1 večina od 19?
Odgovori
+4
6 2
Loptass
02. 02. 2026 13.55
Težka bo, ker je včeraj za Cissa tudi videl izključitev po drugem rumenem kartonu. Pri njemu se je svet ustavil pri 1. tako kot razvoj Viciusa v fazi embrija.
Odgovori
+4
6 2
26250440
02. 02. 2026 13.55
Mogoče ti je pozabil povedati za katero vrsto večine gre...Manucao daj mu že razloži-je to Navadna (relativna )večina,mogoče Absolutna večina,ali pa kvalificirana večina??Manucao ,upam da se boš izkazao...
Odgovori
+5
7 2
NoriSušan
02. 02. 2026 13.56
Toj matematka že za prvi razred osnovne šole ne bojo zmogl
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
02. 02. 2026 13.58
Komi čakamo spet ChatGPT razlago haha. Dle gre Škrabo pogledat
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 14.01
Naj poskusi z bonboni 1 na levo in 19 na desno...enoletni otrok bo prepoznal večino
Odgovori
+5
6 1
26250440
02. 02. 2026 14.09
manucao,naj ti pomagam...Najbližje ti je kvalificirana večina...Daj sedaj izračunaj...
Odgovori
+4
5 1
Vladimir.Krutov
02. 02. 2026 14.19
Gotof je....
Odgovori
+5
5 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 13.48
Manucao trdi tudi , da Messi ni bil nikoli kapetan broda
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
02. 02. 2026 13.56
Iskreno so vsi isti. Tukej dva al pa trije d navijajo za Real pa da niso čisti retardi
Odgovori
+6
6 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 14.04
Mogoče je to pogoj, da si lahko navijač Reala
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
02. 02. 2026 15.26
Prov res. Arsenal TV na aparatih
Odgovori
+3
3 0
