Real Madrid se ne ustavlja: v svoje vrste zvabil tudi Diomandeja

Desni krilni napadalec Yan Diomande je že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Leipzig ga je iz španskega Leganesa v svoje vrste pripeljal pred enim letom, njegova tržna vrednost pa je v tem času narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov.

Yan Diomande FOTO: AP

V minuli sezoni je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih, ob začetku poletja pa je v dresu Slonokoščene obale debitiral na največjem svetovnem odru. Na vseh štirih tekmah mundiala je začel od prve minute, v statistiko pa je vpisal eno asistenco.

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O njegovem potencialnem prestopu se je poročalo že vse od začetka poletnega prestopnega roka, zanimanje zanj pa so pokazali pri Arsenalu, Liverpoolu in PSG-ju ter tudi pri Real Madridu. Po besedah Fabrizia Romana je bil glavna želja Joseja Mourinha ravno Diomande, ki naj bi v napad belega baleta dodal še nekaj hitrosti, kar je ena od kvalitet Diomandeja.