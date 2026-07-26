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Nogomet

Real Madrid se ne ustavlja: v svoje vrste zvabil tudi Diomandeja

Madrid, 26. 07. 2026 21.18 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Yan Diomande

Real Madrid po povratku Joseja Mourinha nadaljuje s prenovo moštva. Beli balet je tokrat po poročanju Fabrizia Romana okrepil svoj že tako močan napad z 19-letnim Yanom Diomandejem iz nemškega Leipziga. Galaktiki naj bi za desnega krilnega napadalca morali seči globoko v žep. Reprezentant Slonokoščene obale bo Florentina Pereza stal kar 100 milijonov evrov.

Desni krilni napadalec Yan Diomande je že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Leipzig ga je iz španskega Leganesa v svoje vrste pripeljal pred enim letom, njegova tržna vrednost pa je v tem času narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov.

Yan Diomande
Yan Diomande
FOTO: AP

V minuli sezoni je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih, ob začetku poletja pa je v dresu Slonokoščene obale debitiral na največjem svetovnem odru. Na vseh štirih tekmah mundiala je začel od prve minute, v statistiko pa je vpisal eno asistenco.

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O njegovem potencialnem prestopu se je poročalo že vse od začetka poletnega prestopnega roka, zanimanje zanj pa so pokazali pri Arsenalu, Liverpoolu in PSG-ju ter tudi pri Real Madridu. Po besedah Fabrizia Romana je bil glavna želja Joseja Mourinha ravno Diomande, ki naj bi v napad belega baleta dodal še nekaj hitrosti, kar je ena od kvalitet Diomandeja.

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Real Madrid je za mladeniča poslal ponudbo v višini 100 milijonov, ki so jo pri Leipzigu na koncu tudi sprejeli. Galaktiki so se pred tem v poletnem prestopnem roku okrepili že z Ibrahimo Konatejem, Marcom Cucurello, Denzelom Dumfriesom in Bernardom Silvo.

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KOMENTARJI2

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cripstoned
26. 07. 2026 21.40
Dobrodosel k najvecjim...srečno v novi eri reala ki prihaja po 2letih premora...EVROPA bo spet kmalu nasa 16☆
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0 0
paulista
26. 07. 2026 21.25
Kako lepo, ponovni poraz proti Barci v prvenstvu bo še tako bolj boleč....beli balet nima za burek zadnja leta.
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