Modrić in Benzema poskrbela za prvo letošnjo lovoriko Real Madrida

V enajsti minuti je po hitrem protinapadu v kazenskem prostoru Reala z roko igral David Alaba , toda sodniška piščalka Cesarja Sota Grada je ostala nema. Osem minut pozneje je na drugi strani prvič nevarneje zapretil Real. Karim Benzema je prišel do strela z roba kazenskega prostora, a meril malce mimo Athleticovih vrat. Že v naslednji akciji iz kota je Eder Militao z glavo meril prek vrat. V 27. minuti je prvič moral posredovati Unai Simon , ko je z desne strani z desnico silovito sprožil Casemiro . Prav brazilski vezist je nato s kota pokusil še z glavo, a se je znova z obrambo izkazal Simon. V 38. minuti pa se je Real kaznoval napako obrambe Athletica, Rodrygo se je izkazal s podajo, in sicer je lepo zaposlil Luko Modrića , ki je čakal na robu kazenskega prostora, z natančnim strelom pa je na bližnjo vratnico matiral tokrat nemočnega Simona. Ob izteku prvega polčasa je bil Athletic blizu izenačenja, a je strel vsega 21-letnega vezistsa Oihana Sanceta romal malce prek Realovih vrat. Ob polčasu je tako vodil Real z 1:0.

Drugi polčas se je za baletnike začel odlično: v šesti minuti nadaljevanja je po igri z roko Yeraya Alvareza ob strelu Benzemaja glavni sodnik tekme po ogledu videoposnetka pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel kar Benzema, z natančnim strelom v svojo levo je matiral Simona. Slednji je sicer uganil smer strela, a bil malce prekratek, da bi žogo uspel odbiti. Real je tako po dobrih 50 minutah igre vodil že z 2:0. V 76. minuti so nevarno zapretili nogometaši Athletica: po podaji rezervista Yurija Bercicheja je z glavo poskusil še en rezervist, in sicer Raul Garcia, toda z glavo je zadel le zunanji del male mrežice Realovih vrat. V 82. in 84. minuti je dvakrat poskusil Nico Serrano, a mu je veselje obakrat preprečil Realov vratar Thibaut Courtois. V 87. minuti pa je prišlo do nove igre z roko v kazenskem prostoru Reala. Tokrat je z roko igral Eder Militao, potem ko je Raul Garcia sprožil z glavo z neposredne bližine. Glavni sodnik je po pogledu videoposnetka pokazal rdeči karton Brazilcu in dosodil enajstmetrovko za Athletic Bilbao. Odgovornost je prevzel kar Garcia, a se je z obrambo izkazal belgijski čuvaj Realove mreže Thibaut Courtois. Garcia je silovito sprožil po sredini vrat, z levo nogo pa je Belgijec uspel žogo odbiti v polje. Ostalo je pri izidu 2:0, kar je pomenilo, da se je prve lovorike v koledarskem letu 2022 lahko razveselil madridski Real, ki ga od lanskega poletja vodi sloviti strateg Carlo Ancelotti.

Za Real Madrid je to bila še dvanajsta superpokalna lovorika, eno več ima Barcelona, ki je pri številki 13. Prav Barcelono je beli balet premagal v polfinalu, medtem ko je Athletic Bilbaoo v polfinalu izločil favorizirano zasedbo Atletico Madrida.

Španski superpokal, finale:

Real Madrid - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Modrić 38., Benzema 52./11-m

Courtois (Real) je v 89. minuti ubranil enajstmetrovko Raulu Garcii