Real Madrid tudi na področju mobilnosti zakorakal v zeleno

Audi se po skorajda 20 letih poslavlja od Real Madrida. Sodelovanje se je pričelo davnega 1. julija 2003, zaključilo pa 19 let pozneje. Audi se umika, s precej sponzorskega denarja pa prihaja še en nemški ponos – BMW. A pot nogometašev Reala bo pot prihodnosti, ki si jo je začrtala Evropska unija za naslednje desetletje: prehod k zelenemu, vožnji brez emisij. In nogometaši Reala bodo skušali dokazati, da je to način prihodnosti.

Po poročanju El Paisa bodo lahko nogometaši Reala izbirali med štirimi električnimi vozili znamke BMW, in sicer BMW iX3, BMW i4, BMW i7 in BMW iX. Gre za avtomobile, ki so po španskih cenah dostopni od 62.000 do 138.00 evrov, še dodaja El Pais. Sodelovanje BMW-ja in Reala naj ne bi bilo zgolj, kar se tiče avtomobilov, pač pa naj bi šlo za precej skupnih trajnostnih projektov, o katerih pa bodo spregovorili šele po koncu veljavne pogodbe z Audijem. Uradno Real še ni naznanil sodelovanja, a dobro obveščeni španski novinarji so že izbrskali, kdo bo novi dobavitelj avtomobilov, sodelovanje pa naj bi naznanili že v prihodnjem tednu, ko se uradno izteče tudi pogodba z Audijem.

S temle video posnetkom se je Audi sicer poslovil od dolgoletnega sodelovanja z Realom: