Real Madrid uničil Barcelono in osvojil španski superpokal

Nedeljski večer je bil ta teden rezerviran za finale španskega superpokala, kjer sta se udarila Real Madrid in Barcelona. Nogometaši kraljevega kluba so že v uvodnih desetih minutah dosegli dva zadetka, 33. minuta je prinesla zadetek Roberta Lewandowskega, Vinicius pa se je šest minut kasneje podpisal pod hat-trick. V drugem polčasu se je med strelce vpisal še Rodrygo in dokončno odgovoril na vprašanje o novem španskem superpokalnem prvaku.

Real Madrid - Barcelona FOTO: AP icon-expand

Tekmo na stadionu Al-Awwal Park v Savdski Arabiji so konkretneje otvorili varovanci Carla Ancelottija in svojo terensko premoč hitro kronali. Vinicius Junior je v 7. minuti izkoristil podajo Juda Bellinghama, kaznoval napako Julesa Koundeja, preigral vratarja Inakija Peno in žogo potisnil v prazno mrežo. Nogometaši Barcelone se po hitrem zaostanku še niso pobrali, brazilska naveza v napadu galaktikov pa je zrežirala nov zadetek. Po hitrem napadu je Rodrygo natančno podal do Viniciusa, madridska številka sedem pa je žogo potisnila v prazno mrežo in v 10. minuti podvojila prednost belega baleta. Dve minuti kasneje so prvič zapretili tudi Katalonci. Ferran Torres je po lepem strelu zatresel prečko, žoga pa se je odbila do Roberta Lewandowskega, ki je bil premalo natančen, da bi premagal Andrija Lunina.

Vinicius je v uvodnih desetih minutah El Clasica dosegel dva gola. FOTO: AP icon-expand

Tempo igre se je po uvodnem pritisku Reala umiril, Madridčani pa so se pomaknili bližje svojemu golu in prežali na protinapade. Nova priložnost blaugrane je prišla ob izteku 27. minute, strel Torresa pa je z refleksno obrambo z nogo zaustavil Lunin. Varovanci Xavija Hernandeza so začutili, da lahko znižajo zaostanek, kar jim je uspelo v 33. minuti. Po pritisku pred vrati belega baleta je Antonio Rudiger žogo izbil na rob kazenskega prostora, ta je pristala na nogi Lewandowskega, poljski napadalec pa je s topovskim strelom premagal nemočnega Lunina. Slavje Kataloncev pa ni trajalo dolgo, saj je v 37. minuti Aurelien Tchouameni podal proti Viniciusu, njegov strel pa je s prekrškom za najstrožjo kazen preprečil Ronald Araujo. 23-letni Brazilec je prevzel odgovornost in se v 39. minuti z natančnim strelom iz enajstmetrovke podpisal pod hat-trick. V izdihljajih prvega polčasa je bil blizu zadetka še Pedri, žoga pa je po njegovem strelu zletela nekaj centimetrov mimo leve vratnice Luninovega gola.

Prvi polčas finala španskega superpokala je minil v znamenju Viniciusa, ki je imel po 39 minutah tekme na kontu kar tri zadetke. FOTO: AP icon-expand

Kot pričakovano se je drugi polčas začel veliko mirneje kot prvi. Madridčani so se predvsem posvetili branjenju, Barcelona pa si resnejših priložnosti ni priigrala. Xavi nad videnim ni bil zadovoljen, posledično pa se je v 61. minuti odločil za trojno zamenjavo ter v ogenj poslal Fermina Lopeza, Joaa Felixa in Lamina Yamala. Katalonci so iskali svoj drugi zadetek na srečanju, na njihovo žalost pa so nogometaši belega baleta prej našli svojega četrtega. Vinicius je v 64. minuti podal v kazenski prostor, Kounde je njegovo podajo odbil na nogo Rodryga, slednji pa je z natančnim strelom povišal prednost kluba iz španske prestolnice. Težave izgubljene Barcelone so se še poglobile v 71. minuti, ko je Araujo po prekršku nad Viniciusom prejel še drugi rumeni karton in predčasno zaključil z El Clasicom.

Pod četrti zadetek aktualnih prvakov španskega kraljevega pokala se je v 64. minuti podpisal Rodrygo, Araujo pa je sedem minut kasneje napravil prekršek, za katerega je bil "nagrajen" z rdečim kartonom. FOTO: AP icon-expand

Madridčani so v iskanju petega zadetka zapretili v 79. minuti, streli Brahima Diaza, Bellinghama in Federica Valverdeja pa niso našli poti do katalonske mreže. Galaktiki so tekmo mirno pripeljali do konca, glavni sodnik finalnega obračuna Jose Luis Munuera pa je takoj po izteku rednega dela še zadnjič pihnil v svojo piščalko.

Za igralca tekme je bil izbran Vinicius Junior. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistika finala španskega superpokala FOTO: Sofascore.com icon-expand