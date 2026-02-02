Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real Madrid v boj za osmino finala LP brez Bellinghama

Madrid, 02. 02. 2026 12.09 pred 26 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
Jude Bellingham

Angleški vezist Jude Bellingham je na nedeljski tekmi španskega prvenstva med Real Madridom in Rayo Vallecanom staknil poškodbo v 10. minuti obračuna. Zaradi težave z levo stegensko mišico bo z zelenic odsoten približno en mesec.

Jude Bellingham je hitro po začetku tekme začutil bolečino v levi stegenski mišici, na teren pa je namesto njega vstopil Brahim Diaz, ki je nekaj minut kasneje Viniciusu Juniorju asistiral za vodilni zadetek. Rayo Vallecano, ki je tekmo sklenil z dvema rdečima kartonoma, je v drugem polčasu tekme na Bernabeuu izenačil, kraljevi klub pa je do zmage prišel v 99. minuti, ko je z bele pike v polno meril Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe in Jude Bellingham
Kylian Mbappe in Jude Bellingham
FOTO: AP

Španski mediji poročajo, da bo angleški zvezdnik skoraj zagotovo izpustil oba obračuna play-offa za uvrstitev v osmino finala, na katerih se bo Real Madrid za mesto med najboljšimi 16 ekipami stare celine meril s portugalsko Benfico, ki ga je minuli teden v zadnjem krogu ligaške faze premagala s 4:2. Galaktiki bodo 17. februarja odigrali tekmo v gosteh, povratni obračun v Madridu pa je na sporedu osem dni kasneje.

Poleg tega bo Bellingham izpustil še tri obračune španskega prvenstva, kjer Madridčani za vodilno Barcelono zaostajajo za točko. V mesecu februarju Real čaka gostovanje pri Valencii, domača tekma proti Real Sociedadu in obračun pri Osasuni. 22-letni vezist se bo predvidoma vrnil za obračun proti Getafeju, ki bo odigran 1. marca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid jude bellingham liga prvakov poškodba

Riera se je s težkim srcem poslovil od Celja

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
friki24
02. 02. 2026 12.34
Kot vsakemu zelim tudi njemu cimprejsnje okrevanje, ne glede na to za kateri klub igra
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 12.12
2 do 3 enajstmetrovke bodo izničile odsotnost Juda
Odgovori
+4
4 0
batman1972
02. 02. 2026 12.34
Al pa 15 minut podaljškov dokler ne dobijo penala
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Take obleke zagotovo še niste videli
Take obleke zagotovo še niste videli
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
spektakli, ki služijo milijarde
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506