Real Madrid v boj za osmino finala LP brez Bellinghama

Jude Bellingham je hitro po začetku tekme začutil bolečino v levi stegenski mišici, na teren pa je namesto njega vstopil Brahim Diaz , ki je nekaj minut kasneje Viniciusu Juniorju asistiral za vodilni zadetek. Rayo Vallecano, ki je tekmo sklenil z dvema rdečima kartonoma, je v drugem polčasu tekme na Bernabeuu izenačil, kraljevi klub pa je do zmage prišel v 99. minuti, ko je z bele pike v polno meril Kylian Mbappe .

Španski mediji poročajo, da bo angleški zvezdnik skoraj zagotovo izpustil oba obračuna play-offa za uvrstitev v osmino finala, na katerih se bo Real Madrid za mesto med najboljšimi 16 ekipami stare celine meril s portugalsko Benfico, ki ga je minuli teden v zadnjem krogu ligaške faze premagala s 4:2. Galaktiki bodo 17. februarja odigrali tekmo v gosteh, povratni obračun v Madridu pa je na sporedu osem dni kasneje.

Poleg tega bo Bellingham izpustil še tri obračune španskega prvenstva, kjer Madridčani za vodilno Barcelono zaostajajo za točko. V mesecu februarju Real čaka gostovanje pri Valencii, domača tekma proti Real Sociedadu in obračun pri Osasuni. 22-letni vezist se bo predvidoma vrnil za obračun proti Getafeju, ki bo odigran 1. marca.