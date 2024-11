Real Madrid v lovu na osrednjega branilca

Real Madrid ima v letošnji sezoni velike težave s poškodbami, predvsem v obrambi. Na račun tega nameravajo Madridčani v zimskem prestopnem roku pripeljati osrednjega branilca. Sprva se je namigovalo, da bo to Sergio Ramos, toda kot kaže temu ne bo tako, med novimi glavnimi kandidati pa se omenja Laporta, Taha in Lukebo.

Real ima na račun številnih poškodb velike težave v obrambi. Carlo Ancelotti že dlje časa ne more računati na Davida Alabo, za daljši rok je ponovno izgubljen Eder Militao, prav tako pa tudi Daniel Carvajal. Težave imata tudi Lucas Vazquez in Aurelien Tchouameni, ki ga je Italijan že večkrat uporabil na položaju osrednjega branilca.

Eder Militao je že končal letošnjo sezono. FOTO: Profimedia icon-expand

Ancelotti nikakor ne zaupa Jesusu Valleju, ki se je po napaki proti Alavesu znašel povsem na stranskem tiru, njegova usoda pri belem baletu pa se zdi, da je zapečatena. Tako edini osrednji branilec, ki je na voljo za igro, ostaja Antonio Rudiger. Nemcu je na zadnji tekmi Reala družbo v osrčju obrambe delal Raul Asencio, ki se je sicer na svojem debiju izkazal, a si vseeno v taboru aktualnih evropskih in španskih prvakov želijo okrepitve.

Ramos ne bo rešitev za Madridčane Sprva se je zdelo, da bi primerno rešitev lahko predstavljal Sergio Ramos. Klub iz španske prestolnice je razmišljal o podpisu pogodbe z igralcem, ki trenutno nima delodajalca, saj bi to omogočilo takojšnjo okrepitev. Toda nihče izmed razpoložljivih igralcev ni ustrezal standardem Real Madrida, z izjemo Ramosa. Mnogi so pozivali, da je to trenutek, ko je treba zakopati bojno sekiro z enim izmed najboljših branilcev vseh časov.

Sergio Ramos je za Real Madrid zbral kar 671 nastopov in dosegel 101 zadetek. FOTO: AP icon-expand

Podobnega mnenja je bil tudi legendarni Guti: "V tej situaciji Ramosa vidim kot idealno rešitev. Real ne bi rabil nič plačati. V Sevilli se je izkazal. V Realu je že igral, še vedno je odlično pripravljen in bi lahko močno pomagal v preostanku te sezone."

A kot poroča španski AS se 38-letni Andaluzijec ne bo vrnil v kraljevi klub, saj si pri Realu ne želijo zgolj začasno zakrpati nastale luknje. Cilj madridskega vodstva bo pripeljati uveljavljenega osrednjega branilca, pripravljenega, da nemudoma zablesti, s potencialom za prihodnost. Pri tem so se pri Realu osredotočili na tri imena: Aymeric Laporte, Castello Lukeba in Jonathan Tah. Osrednja tarča je Laporte Pri Realu so mnenja, da je branilec, ki bi se najbolje vključil v njihov sistem, španski reprezentant Laporte. Toda v Franciji rojeni branilec je član nesramno bogatega Al Nassra, ki za 30-letnika zahteva (pre)visoko odškodnino. Laporte si sicer želi zapustiti Savdsko Arabijo in se vrniti v Španijo, kjer je dolgo časa nastopal za Athletic Bilbao.

Aymeric Laporte je pomemben člen španske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Za prestop v Real bi moral Bask sprejeti tudi nižjo plačo. Pri Madridu mu sicer obljubljajo lepe denarje, kljub vsemu pa si osem miljonov na sezono, ki jih Laporte prejema v Arabiji, ne morejo privoščiti. 30-letnik je pred odhodom v Al Nassr igral za Manchester City, ki je za branilca odštel 65 milijonov evrov. Pri Lukebi težava visoka cena Lukeba pri 21 letih predstavlja dolgoročno rešitev belega baleta. V taboru Reala so odprti, da branilcu Leipziga ponudijo pogodbo za pet ali šest let. Toda Lukeba je moštvu, pri katerem si kruh služi Benjamin Šeško, nedavno obljubil zvestobo do leta 2029, njegova odkupna klavzula pa se bo poleti povzpela na vrtoglavih 85 milijonov evrov. Tudi pozimi pa bi rdeči biki, ki so Francoza za 30 milijonov evrov pripeljali iz Lyona, zanj zahtevali visoko odškodnino.

Castello Lukeba šteje komaj 21 let, na Transfermarktu pa je ocenjen na 40 milijonov evrov. FOTO: AP icon-expand

Nemški par v obrambi Reala? Tah in Rudiger se že dobro poznata, saj skupaj pogosto tvorita osrednji del obrambe v nemški reprezentanci. 28-letni branilec Bayerja iz Leverkusna v višino meri kar 195 cm, kljub temu pa se dobro znajde pod pritiskom. Tahova pogodba z nemškimi prvaki se sicer izteče po koncu letošnje sezone, kar bi lahko pri Realu izkoristili in Nemca pripeljali poleti brez odkupne klavzule.

Antonio Rudiger in Jonathan Tah sta doslej skupaj odigrala 17 tekem. FOTO: AP icon-expand