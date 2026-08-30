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Nogomet

Dominanca Reala: Madridčani zanesljivo do zmage nad Malago

Madrid, 30. 08. 2026 19.21 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
STA
Arda Güler

Beli balet je vprašanje zmagovalca proti Malagi rešil že v prvi polovici prvega polčasa. Z izjemno učinkovito predstavo so varovanci Joseja Mourinha navdušili domače navijače in z devetimi točkami prevzeli vodstvo v španskem prvenstvu.

Za Madridčane je bila to tretja ligaška tekma v devetih dneh, na vseh treh pa so vpisali po tri točke. Težko prigarani zmagi v gosteh pri Espanyolu z 2:1 v uvodnem nastopu sta sledili prepričljivi zmagi pred domačo publiko. Sredi tedna je zasedba Joseja Mourinha premagala Real Sociedad s 4:1.

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Malaga se je po osmih sezonah vrnila med špansko elito. Sedem jih je preživela v drugi ligi, eno pa celo v tretji. V novo sezono ni startala dobro; izgubila je v prvem krogu pri Atleticu Madridu in remizirala doma z Deportivo A Coruno, ki je se prav tako po osmih letih prebila nazaj v Primero Divison.

Domači so vprašanje zmagovalca rešili v 30 minutah. Prvi zadetek je dosegel Jude Bellingham v 19. minuti, pri drugem je imel znova prste vmes angleški reprezentant, a so zadetek priznali kot avtogol, na 3:0 pa je v 30. minuti povišal Kylian Mbappe. Končni rezultat je v sodnikovem podaljšku postavil Arda Güler.

Real Madrid - Malaga
Real Madrid - Malaga
FOTO: X

Real Madrid je z devetimi točkami skočil na prvo mesto razpredelnice, le še Barcelona pa ga lahko jutri izenači pri stoodstotnem izkupičku.

V prvih dveh krogih so imele poln izplen le štiri ekipe, preostali dve iz andaluzijske prestolnice sta izgubili v soboto. Betis pri Levanteju, Sevilla pa z Atletico Madridom, ki je s sedmimi točkami tretji na lestvici.

Izidi španske La Lige, 30. avgust:

Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)

Bellingham 19., Herrero 26. (AG), Mbappe 30., Guler 90+1.

 

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KOMENTARJI5

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cripstoned
30. 08. 2026 21.35
Uspesen trening reala...camavinga odlicno po zelo dolgem casu...enako velja za huijsena...mbappe in bellingham pa kapa dol..v tem trenutku z naskokom najboljsa igralca na svetu...samo da ne bo poskodb in era mourinho je na vidiku...farsici..spat!
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+1
1 0
Nejc Lola
30. 08. 2026 19.54
Odlicna tekma✅ kaj vse nas se caka v mourinho eri👀👍👍
Odgovori
-4
5 9
Loptass
30. 08. 2026 20.20
Čakajo vas predvsem še močnejši nasprotniki, kakor tudi vse ostale. Proti bivšem drugoligašu še niste osvojili nič.
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+1
5 4
manucao
30. 08. 2026 20.20
Marsikaj .Pustimo se pozitivno presenetiti.
Odgovori
+0
5 5
manucao
30. 08. 2026 20.26
Seveda kot recimo Inter 08.09. Toda obeti so zaenkrat relativno dobri kljub temu, da so nasprotniki bili slabši.
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+1
4 3
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