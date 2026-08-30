Dominanca Reala: Madridčani zanesljivo do zmage nad Malago

Za Madridčane je bila to tretja ligaška tekma v devetih dneh, na vseh treh pa so vpisali po tri točke. Težko prigarani zmagi v gosteh pri Espanyolu z 2:1 v uvodnem nastopu sta sledili prepričljivi zmagi pred domačo publiko. Sredi tedna je zasedba Joseja Mourinha premagala Real Sociedad s 4:1.
Malaga se je po osmih sezonah vrnila med špansko elito. Sedem jih je preživela v drugi ligi, eno pa celo v tretji. V novo sezono ni startala dobro; izgubila je v prvem krogu pri Atleticu Madridu in remizirala doma z Deportivo A Coruno, ki je se prav tako po osmih letih prebila nazaj v Primero Divison.
Domači so vprašanje zmagovalca rešili v 30 minutah. Prvi zadetek je dosegel Jude Bellingham v 19. minuti, pri drugem je imel znova prste vmes angleški reprezentant, a so zadetek priznali kot avtogol, na 3:0 pa je v 30. minuti povišal Kylian Mbappe. Končni rezultat je v sodnikovem podaljšku postavil Arda Güler.
Real Madrid je z devetimi točkami skočil na prvo mesto razpredelnice, le še Barcelona pa ga lahko jutri izenači pri stoodstotnem izkupičku.
V prvih dveh krogih so imele poln izplen le štiri ekipe, preostali dve iz andaluzijske prestolnice sta izgubili v soboto. Betis pri Levanteju, Sevilla pa z Atletico Madridom, ki je s sedmimi točkami tretji na lestvici.
Izidi španske La Lige, 30. avgust:
Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)
Bellingham 19., Herrero 26. (AG), Mbappe 30., Guler 90+1.
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