Real Madrid v poletnem prestopnem roku zadel v polno

Dean Huijsen je v Real Madrid prišel za 62,5 milijona evrov iz Bournemoutha, Alvaro Carreras se je za 50 milijonov pridružil iz Benfice, Franco Mastantuono pa je pred 45-milijonskim prestopom igral v domovini za River Plate. Pričakovanja so bila visoka, nihče pa ni predvideval, da bodo tako hitro postali izjemno pomembni igralci kraljevega kluba, ki v tej sezoni zaenkrat niza izključno zmage.

Dean Huijsen FOTO: AP icon-expand

Huijsen nepogrešljiv člen madridske obrambe

20-letni osrednji branilec Huijsen je v letošnji sezoni zmeraj, ko je bil na voljo, igral. Pet obračunov je odigral od prve do zadnje minute, eno ligaško tekmo je v 32. minuti sklenil s kontroverznim rdečim kartonom, na naslednji pa posledično ni smel igrati. S 197 centimetri je dominanten v zraku, kljub višini pa izjemen na žogi. Madridčani v njem vidijo naslednika Sergia Ramosa, ki je kar 16 let branil barve belega baleta in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših branilcev na svetu.

Alvaro Carreras FOTO: AP icon-expand

Položaj levega bočnega branilca ni več težava

Tako kot Huijsen tudi Carreras od selitve v Madrid igra v začetni enajsterici. Uvodnih šest tekem sezone je na zelenici preživel vseh 90 minut, v torek pa je bil proti Levanteju zamenjan v končnici tekme. Omenjeni obračun je bil poseben tudi z vidika, da se je Xabi Alonso odločil za obrambno linijo s tremi nogometaši, tako da je imel Carreras veliko več defenzivnih zadolžitev. Nalogo je opravil z odliko in igralcem nasprotne ekipe žogo odvzel kar 16-krat, kar je v dresu Real Madrida nazadnje uspelo Ramosu leta 2019. Real Madrid je imel v prejšnji sezoni, ko sta se za položaj v začetni enajsterici borila Ferland Mendy in Fran Garcia, precej težav, saj sta oba na pomembnih tekmah večkrat zatajila. Očitno so ti problemi zgodovina, saj se je Carreras hitro odlično znašel.

Franco Mastantuono FOTO: Profimedia icon-expand

Njegov idol Messi, njegova ljubezen Real Madrid

Mastantuono šteje vsega 18 let. Ob poletni menjavi kluba je povedal, da so bile od otroštva njegove sanje, da zaigra za Real Madrid, kljub temu, da je idoliziral Lionela Messija, kar pa ni nobeno presenečenje, glede na to, da prihaja iz Argentine. Glede na njegovo mladost in dejstvo, da pred prihodom v Madrid še ni igral v Evropi, so mnogi pričakovali, da bo potreboval veliko časa, da se privadi na novo okolje. Debitiral je v prvem krogu španskega prvenstva, ko je v igro vstopil s klopi, na preostalih obračunih, z izjemo tekme proti Real Sociedadu, pa je bil zmeraj uvrščen v začetno enajsterico. Po dobrem mesecu je videti, kot da bi za klub s španske prestolnice igral že nekaj let.

Do prvega zadetka v belem dresu je prišel v torek proti Levanteju, ko je hiter protinapad začel Vinicius Junior in s krasno podajo zaposlil Mastantuona, ki je z neubranljivim strelom s svojo šibkejšo nogo zabil za 0:2. "Če se zdi, da tukaj igram že dolgo, je to zaradi soigralcev, ki so mi vlili ogromno samozavesti. Zaradi njih se tukaj počutim kot doma," je po zadnji zmagi Real Madrida povedal leta 2007 rojeni Argentinec, ki utegne biti naslednja velika stvar svetovnega nogometa.