Real Madrid v senci odmevnih težav dobil pravno bitko

Januarja je pristojni sodnik dejal, da so koncerti, ki so se odvijali na stadionu, presegli dovoljene mejne vrednosti hrupa ter da obstaja dovolj znakov, da bi prijavljene nevšečnosti lahko bile kaznivo dejanje. Tožba je bila uperjena zoper podjetje Real Madrid Estadio, ki upravlja leta 2023 prenovljeni stadion, pa tudi proti prvemu operativcu podjetja Joseju Angelu Sanchezu, desni roki predsednika Florentina Pereza.

Zdaj so iz kluba sporočili, da niti Sanchez niti podjetje Real Madrid Estadio nista odgovorna za kakršnokoli kaznivo dejanje v zvezi s koncerti, ki so se odvijali na stadionu. Sodišče je vse obtožbe zavrglo in ugotovilo, da so za hrup na stadionu odgovorna podjetja, ki prirejajo koncerte.

S to odločitvijo so v klubu zelo zadovoljni, poznavalci pa ocenjujejo, da se bodo koncerti vrnili na stadion, kjer pa bodo morali poskrbeti, da dovoljene glasnosti v prihodnje ne bodo več presegli. Prav koncerti so tista vsebina, ki klubu omogoča dodatne zaslužke na stadionu. Tega je klub prenovil za kar milijardo in pol evrov. Zaradi tožbe so se sicer septembra 2024 koncerti in drugi dogodki preselili na stadion Atletico Madrida Metropolitano, ki se nahaja na obrobju španske prestolnice.