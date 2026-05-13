Real Madrid v senci odmevnih težav dobil pravno bitko

Januarja je pristojni sodnik dejal, da so koncerti, ki so se odvijali na stadionu, presegli dovoljene mejne vrednosti hrupa ter da obstaja dovolj znakov, da bi prijavljene nevšečnosti lahko bile kaznivo dejanje. Tožba je bila uperjena zoper podjetje Real Madrid Estadio, ki upravlja leta 2023 prenovljeni stadion, pa tudi proti prvemu operativcu podjetja Joseju Angelu Sanchezu, desni roki predsednika Florentina Pereza.
Zdaj so iz kluba sporočili, da niti Sanchez niti podjetje Real Madrid Estadio nista odgovorna za kakršnokoli kaznivo dejanje v zvezi s koncerti, ki so se odvijali na stadionu. Sodišče je vse obtožbe zavrglo in ugotovilo, da so za hrup na stadionu odgovorna podjetja, ki prirejajo koncerte.
S to odločitvijo so v klubu zelo zadovoljni, poznavalci pa ocenjujejo, da se bodo koncerti vrnili na stadion, kjer pa bodo morali poskrbeti, da dovoljene glasnosti v prihodnje ne bodo več presegli. Prav koncerti so tista vsebina, ki klubu omogoča dodatne zaslužke na stadionu. Tega je klub prenovil za kar milijardo in pol evrov. Zaradi tožbe so se sicer septembra 2024 koncerti in drugi dogodki preselili na stadion Atletico Madrida Metropolitano, ki se nahaja na obrobju španske prestolnice.
Trenutno stanje kraljevega kluba
Bolj kot koncerti so v klubu trenutno v ospredju slabi dosežki prve ekipe in spori v slačilnicah ter v klubskih prostorih. Predsednik kluba Perez je zaradi rezultatske krize napovedal predčasne volitve vodstva kluba, na katerih bo kandidiral tudi sam, volitve pa bodo neke vrste glasovanje o zaupnici.
Perez očitno namerava obračunati z nekaterimi posamezniki, ki so, kot to trdi sam, sprožili kampanjo proti njemu: "Govori se, da imam raka, da sem neozdravljivo bolan. Vsem, ki jih skrbi za moje zdravje, sporočam, da sem zdrav in da še naprej vodim klub in podjetje z letnim prometom 50 milijard evrov."
Perez je klub vodil med letoma 2000 in 2006, nato pa neprekinjeno od leta 2009. V času njegovega vodenja je klub kar sedemkrat osvojil Ligo prvakov, skupaj pa kar 37 lovorik. Španski mediji namigujejo, da bi bil njegov protikandidat na volitvah tokrat lahko 37-letni Enrique Riquelme. Prvič so mediji njegovo kandidaturo najavljali že leta 2021.
