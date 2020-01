Real Madrid v stiku z Manejem glede morebitnega poletnega prestopa

Sadio Mane je po podatkih Transfermarkta trenutno ocenjen na vrtoglavih 150 milijonov evrov, odškodnina pa bi utegnila še preseči to vsoto. 27-letnik ima namreč pogodbo z Redsi sklenjeno vse do poletja 2023 in jasno je, da bodo morali na Santiago Bernabeuu za njegove usluge konkretno seči v žep. Gotovo pa je tudi, da bodo na Anfieldu storili vse, da enega glavnih klubskih zvezdnikov zadržijo v svojih vrstah. Namigovanja so prvi objavili pri francoskem Le10sportu, pri španskem Asu pa so še dodali, da bi Mane lahko Madridčane okrepil kot zamenjava za Garetha Balea, ki se že dalj časa poslavlja od Reala. Nazadnje se ga je povezovalo s prestopom na Kitajsko, natančneje k šanghajski Shenhui.