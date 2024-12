Real Madrid v vitrino dodal novo lovoriko za zmagovalca medcelinskega pokala

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci letošnje izvedbe medcelinskega pokala. Evropski prvak je v finalu v Lusailu premagal mehiško Pachuco, prvaka Severne in Srednje Amerike ter Karibov, s 3:0 (1:0). Strelci so bili Kylian Mbappe, Rodrygo in Vinicius Junior.