Real Madrid zanesljivo v finale španskega superpokala, s 3:1 padla Valencia

Raphaël Varane je v peti minuti močno sprožil z glavo, a mu je strel z dobrimi refleksi ubranil vratar ValencieJaume Domenech. Real je terensko premoč kronal v 15. minuti tekme, ko se je Toni Kroos odločil za redko videno potezo. Ob izvajanju kota je opazil, da je Valenciin čuvaj mreže Domenech izven vrat, zato se je odločil za neposredni strel. Domenech se je žoge še uspel dotakniti, a jo je ’le’ porinil v lastno mrežo, Real pa je na stadionu kralja Abdulaha povedel z 1:0. Real se je v nadaljevanju malce povlekel na svojo polovico, a Valencia ni bila pretirano nevarna (z izjemo strela Kevina Gameiroja), zato pa je na 2:0 v 39. minuti povišal Isco. Akcijo je začel Dani Carvajalal, z lepo podajo se je izkazal Valverde, Modriću so netopirji strel še uspeli blokirati, nato pa je Isco v drugo poslal žogo v nebranjen del gola in povišal vodstvo Reala na 2:0. Dve minuti kasneje se je tresel tudi okvir Valenciinih vrat, ko je Isco sprožil še z glavo in zadel vratnico, nato pa je strel Joviću fantastično ubranil Domenech. Na odmor sta ekipi odšli ob vodstvu Reala z 2:0.

REAL - VALENCIA

V drugem polčasu je po slabi ure igre prišel do lepe priložnostiFederico Valverde, a zadel le zunanji del mreže vrat netopirjev. Real je še naprej gospodaril na zelenici in potrdil, da je trenutno v zelo dobri formi – Luka Modrić je z mojstrovino v 65. minuti povišal na 3:0, ko je s strelom z zunanjim delom stopala presenetil vratarja Domenecha. Pri vodstvu galaktikov s 3:0 je bilo bolj ali manj jasno, da je Real prvi finalist novega formata tekmovanja španskega superpokala na tleh Savdske Arabije. Častni zadetek za Valencio je z enajstmetrovke v sodnikovem podaljšku dosegel Dani Parejo.

Izid prvega polfinale španskega superpokala:

Real Madrid - Valencia 3:1 (2:0)

Kroos 15., Isco 39., Modrić 65.; Parejo 90+2./11-m