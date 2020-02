Slavje Reala v madridskem derbiju, galaktiki utrdili položaj na vrhu lestvice

Prvi so se do lepe priložnosti za zadetek dokopali nogometaši Reala, ki so na začetku dvoboja povsem prevzeli pobudo na igrišču. V 11. minuti se je priložnost ponudila kapetanu Sergiu Ramosu, ko je Real izvedel kot, nato pa je Ramosa s podajo zaposlil Toni Kroos, a je kapetan galaktikov žogo na kakšnih 12 metrih oddaljenosti od gola povsem zgrešil. Atletico bi lahko povedel v 18. minuti, ko je po podaji Šimeta Vrsaljka znotraj kazenska prostora sprožil Vitolo, a mu je strel ’s prve’ Thibaut Courtoisubranil. Novo priložnost za gol so gostje imeli v 24. minuti, ko je znova malce zaspala Realova obramba. Z desne strani je sprožil Angel Correa, a pri tem zadel le okvir vrat, potem ko mu je Courtois s pravočasnim odhodom iz vrat zaprl kot.