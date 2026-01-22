Real Madrid z vidika prihodkov znova ruši rekorde

Pred natanko enim letom so poročila Football Money League, ki jih je objavila revizijsko-svetovalna družba Deloitte, razkrila, da je Real Madrid postal prvi evropski klub, ki je v sezoni zaslužil več kot milijardo evrov. Ta številka je za sezono 2023/24 znašala 1,045 milijarde, v prejšnji sezoni pa so zaslužili še 116 milijonov več.

Z zneskom 1,161 milijarde so v tem pogledu postavili nov rekord. "Klub je ustvaril 594 milijonov komercialnih prihodkov, kar predstavlja 23-odstotno povečanje, predvsem zaradi prodaje navijaških izdelkov in vključitve novih sponzorstev. Poleg tega 233 milijonov prihodkov na dan tekem predstavlja drugi najvišji znesek, ki ga je kadarkoli ustvaril klub iz lestvice Money League," so v poročilu zapisali pri družbi Deloitte.

Med najboljšo dvajseterico, ki je skupaj ustvarila 12,4 milijarde, sicer dominira angleško prvenstvo, ki ima kar devet predstavnikov, kljub temu pa na vrhu kraljujeta španska velikana. Barcelona, ki je bila lani šesta, je imela v prejšnji sezoni 974,8 milijona prihodkov, kar jo uvršča na visoko drugo mesto. Na lestvici sledita nemški Bayern München in francoski PSG, nato pa šesterica največjih premierligaških klubov.