Nogomet

Real Madrid z vidika prihodkov znova ruši rekorde

Madrid, 22. 01. 2026 12.00 pred 41 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.M.
Real Madrid

Nogometni gigant Real Madrid je še tretje leto zapored na vrhu lestvice klubov po prihodkih v prejšnji sezoni, še drugo leto zapored pa jim je uspelo zaslužiti več kot milijardo evrov. Tokrat je številka še malce višja kot lani.

Pred natanko enim letom so poročila Football Money League, ki jih je objavila revizijsko-svetovalna družba Deloitte, razkrila, da je Real Madrid postal prvi evropski klub, ki je v sezoni zaslužil več kot milijardo evrov. Ta številka je za sezono 2023/24 znašala 1,045 milijarde, v prejšnji sezoni pa so zaslužili še 116 milijonov več.

Real Madrid
Real Madrid
FOTO: Profimedia

Z zneskom 1,161 milijarde so v tem pogledu postavili nov rekord. "Klub je ustvaril 594 milijonov komercialnih prihodkov, kar predstavlja 23-odstotno povečanje, predvsem zaradi prodaje navijaških izdelkov in vključitve novih sponzorstev. Poleg tega 233 milijonov prihodkov na dan tekem predstavlja drugi najvišji znesek, ki ga je kadarkoli ustvaril klub iz lestvice Money League," so v poročilu zapisali pri družbi Deloitte.

Med najboljšo dvajseterico, ki je skupaj ustvarila 12,4 milijarde, sicer dominira angleško prvenstvo, ki ima kar devet predstavnikov, kljub temu pa na vrhu kraljujeta španska velikana. Barcelona, ki je bila lani šesta, je imela v prejšnji sezoni 974,8 milijona prihodkov, kar jo uvršča na visoko drugo mesto. Na lestvici sledita nemški Bayern München in francoski PSG, nato pa šesterica največjih premierligaških klubov.

Barcelona
Barcelona
FOTO: Profimedia

Lestvica klubov z najvišjimi prihodki v sezoni 2024/25 (v milijonih):

1. Real Madrid 1161

2. FC Barcelona 974,8

3. Bayern München 860,6

4. PSG 837

5. Liverpool 836,1

6. Manchester City 829,3

7. Arsenal 821,7

8. Manchester United 793,1

9. Tottenham 672,6

10. Chelsea 584,1

nogomet real madrid prihodki deloitte

To pa bi bil presedan brez primere: Francozi razmišljajo celo o bojkotu SP?

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
22. 01. 2026 12.40
Od tega gre miljarda evrov za sodniške organizacije
Odgovori
0 0
BarcaHighFive
22. 01. 2026 12.34
BARCELONITIS ni zdravila za take boge
Odgovori
+0
1 1
26250440
22. 01. 2026 12.33
Sodniki si že manejo roke...Dost bo ostal tud za njih...Če ne bo pa država nakazala ,al pa mestni svet...
Odgovori
-1
0 1
HALAcR7
22. 01. 2026 12.31
nekdo pa v minus 2 milijardi zarad palćka,aloe vere in negreire
Odgovori
+0
2 2
friki24
22. 01. 2026 12.42
palčka se pise s č in ne ć, se ti prav vidi od kod si, stalar
Odgovori
0 0
friki24
22. 01. 2026 12.26
Barca na drugem mestu pa sploh niso igrali na svojem stadionu hahaha pocakmo, da bo stadion zgrajen pa pol vidmo prihodke
Odgovori
-2
1 3
cripstoned
22. 01. 2026 12.18
Farsici a boste tudi tukaj primerjali finance tiste svoje propadajoce kriminalne zdruzbe z realom ali boste dali mir?
Odgovori
+2
4 2
cripstoned
22. 01. 2026 12.13
Jasno je kdo je tata mata nogometa...bil in bo..za vse vecne case...in to proti sistemu..perez na bojni nogi z predsednikom fife in lalige vsi pa mu morajo placevati odskodnine in secti v roko ko real madrid dvigne evropsko in spansko kanto...preprosto stevilka 1 nogometa..
Odgovori
+3
5 2
cripstoned
22. 01. 2026 12.13
Predsednikom uefe*
Odgovori
+1
3 2
