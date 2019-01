Real Madrid z vrha seznama najbogatejših sklatil Manchester United

Revizijsko-svetovalno združenje Deloitte je seznam Football Money League (Nogometna liga denarja) sestavilo na podlagi sezone 2017/18, po njihovih podatkih pa so prihodki prvih 20 klubov zrasli kar za šest odstotkov na 8,3 milijarde evrov, kar je nov rekord. Rekord so postavili tudi klubi otoške Premier League, saj jih med prvo deseterico še nikoli ni bilo šest, na že 22. seznamu Deloitta pa sicer niso upoštevali dolgov, temveč zgolj prihodke.

REAL

Po teh kriterijih je Real Madrid postal najbogatejši nogometni klub, ta naziv je nazadnje držal Manchester United, tokrat pa ga je prehitela še Barcelona in poskrbela za prvo špansko "dvojno zmago" po sezoni 2014/15. Razlika med vodilnima je druga največja v zgodovini, saj Real katalonskemu klubu beži za kar 60,5 milijona evrov.

Največji poslovni prihodki med nogometnimi klubi

Minula sezona je bila za beli balet spet zgodovinska, saj je člansko moštvo pod vodstvom trenerja Zinedina Zidana kot prvo v zgodovini Lige prvakov tekmovanje osvojilo tretjič zapored z zmago nad Liverpoolom v Kijevu (3 : 1). Real je že dvanajstič na vrhu Deloittove lestvice, klub pa je zabeležil rast poslovnih prihodkov v višini 54,8 milijona evrov, vključujoč s povišanjem zneskov iz naslova pokroviteljev, prodaje klubskih izdelkov in donosnih poletnih gostovanj po svetu. S 356,2 milijona evrov ima Real zdaj večje poslovne prihodke od katerega koli nogometnega kluba na svetu.

Prvih 20 ekip iz petih najmočnejših evropskih lig

"Izjemna finančna predstava Real Madrida v 2017/18 je zgrajena na njihovi dolgi zgodovini uspehov na igrišču, nazadnje s tremi zaporednimi naslovi v Ligi prvakov. To je klubu omogočilo, da je nadaljeval z višanjem poslovnih prihodkov, saj apetit, da si partner najuspešnejših evropskih klubov, ostaja tako velik, kot je vedno bil,"je povedal vodja Deloittove skupine za športno poslovanje Dan Jones.

Večina klubov iz prve deseterice se je tudi prebila v osmino finala letošnje Lige prvakov, Jones pa jim napoveduje dodatno rast. Bayern München in Manchester City zaključujeta prvo peterico, nemški in angleški prvak sta ostala na mestih, ki sta ju držala že v minulih dveh sezonah. Sledijo Paris St-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal in Tottenham Hotspur, Spursi, ki so tik pred odprtjem enega najsodobnejših in največjih stadionov v Evropi, so med najboljšimi desetimi šele drugič, nazadnje se je to zgodilo v sezoni 2006/07. Velik skok severni Londončani beležijo zaradi začasnega igranja na Wembleyju, njihovi prihodki na dan tekem so tako poskočili za 54 odstotkov.

Med prvimi 20 klubi so vsi člani "elitne peterice", torej otoške Premier League, španske LaLige, nemške 1. Bundeslige in francoske Ligue 1. Francozi imajo s Paris Saint-Germainom le enega predstavnika, Italija štiri, Nemčija in Španija pa tri.