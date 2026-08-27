Real Madrid z zmago na vrh španske lige

V četrtek lahko Real na prvem mestu prehiti Barcelona, ki bo v prav tako zaostali tekmi prvega kroga doma gostila Athletic Bilbao. Za prvo mesto morajo le zmagati, saj imajo zaradi zmage v drugem krogu s 5:0 odlično gol razliko.
Po prvem polčasu tekme proti Real Sociedadu varovancem Joseja Mourinha ni najbolje kazalo, saj je bil izid ob odmoru 1:1. Kylian Mbappe jih je popeljal v vodstvo, Luka Sučić je izid izenačil. V drugem delu pa so zanesljivo zmago domačim zagotovili goli Mbappeja in Viniciusa Jr..
Izidi španske LaLige, 26. avgust:
Real Madrid - Real Sociedad 4:1 (1:1)
Mbappe 40., 60., 80., Vinicius 68.; Sučić 44.
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