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Nogomet

Real Madrid z zmago na vrh španske lige

Madrid, 27. 08. 2026 01.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Real Madrid - Real Sociedad

Nogometaši madridskega Reala so se z zmago 4:1 na zaostali tekmi prvega kroga proti Real Sociedadu vsaj začasno zavihteli na vrh prvenstvene razpredelnice španske nogometne lige. Po dveh krogih imajo popoln izkupiček, kar velja tudi za Sevillo in Getafe, a ima Real najboljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki.

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid - Real Sociedad
FOTO: Profimedia

V četrtek lahko Real na prvem mestu prehiti Barcelona, ki bo v prav tako zaostali tekmi prvega kroga doma gostila Athletic Bilbao. Za prvo mesto morajo le zmagati, saj imajo zaradi zmage v drugem krogu s 5:0 odlično gol razliko.

Po prvem polčasu tekme proti Real Sociedadu varovancem Joseja Mourinha ni najbolje kazalo, saj je bil izid ob odmoru 1:1. Kylian Mbappe jih je popeljal v vodstvo, Luka Sučić je izid izenačil. V drugem delu pa so zanesljivo zmago domačim zagotovili goli Mbappeja in Viniciusa Jr..

Izidi španske LaLige, 26. avgust:

Real Madrid - Real Sociedad 4:1 (1:1)
Mbappe 40., 60., 80., Vinicius 68.; Sučić 44.

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