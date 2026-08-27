Real Madrid z zmago na vrh španske lige

V četrtek lahko Real na prvem mestu prehiti Barcelona, ki bo v prav tako zaostali tekmi prvega kroga doma gostila Athletic Bilbao. Za prvo mesto morajo le zmagati, saj imajo zaradi zmage v drugem krogu s 5:0 odlično gol razliko.

Po prvem polčasu tekme proti Real Sociedadu varovancem Joseja Mourinha ni najbolje kazalo, saj je bil izid ob odmoru 1:1. Kylian Mbappe jih je popeljal v vodstvo, Luka Sučić je izid izenačil. V drugem delu pa so zanesljivo zmago domačim zagotovili goli Mbappeja in Viniciusa Jr..