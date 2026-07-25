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Nogomet

Real Madrid za najstnika ponudil 100 milijonov, Leipzig zahteva več

Madrid, 25. 07. 2026 10.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Yan Diomande

19-letni krilni napadalec Yan Diomande naj bi bil glavna želja Joseja Mourinha, ki bo v novi sezoni vodil kraljevi klub. Ta naj bi Leipzigu ponudil 100 milijonov evrov, ki jih je nemški klub zavrnil, pogajanja pa se nadaljujejo.

Desni krilni napadalec Yan Diomande je že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Leipzig ga je iz španskega Leganesa v svoje vrste pripeljal pred enim letom, njegova tržna vrednost pa je v tem času narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov.

Yan Diomande
Yan Diomande
FOTO: AP

V minuli sezoni je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih, ob začetku poletja pa v dresu Slonokoščene obale debitiral na največjem svetovnem odru. Na vseh štirih tekmah mundiala je začel od prve minute, v statistiko pa je vpisal eno asistenco.

O njegovem potencialnem prestopu se poroča že vse od začetka poletnega prestopnega roka, zanimanje zanj pa so pokazali pri Arsenalu, Liverpoolu in PSG-ju, zdaj pa še pri Real Madridu. Po besedah Fabrizia Romana je glavna želja Joseja Mourinha, ki naj bi želel v napad belega baleta dodati še nekaj hitrosti, kar je ena od kvalitet Diomandeja.

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Real Madrid je za mladeniča poslal ponudbo v višini 100 milijonov, ki so jo pri Leipzigu zavrnili. Kraljevi klub naj bi želel pogajanja čim prej končati in prestop realizirati, španski mediji pa poročajo, da bi za to lahko zadoščalo 120 milijonov.

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