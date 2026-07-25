Real Madrid za najstnika ponudil 100 milijonov, Leipzig zahteva več

Desni krilni napadalec Yan Diomande je že nekaj časa med najbolj cenjenimi najstniki v nogometnem svetu. Leipzig ga je iz španskega Leganesa v svoje vrste pripeljal pred enim letom, njegova tržna vrednost pa je v tem času narasla z 1,5 milijona na 90 milijonov.
V minuli sezoni je za rdeče bike na 36 tekmah sodeloval pri 23 zadetkih, ob začetku poletja pa v dresu Slonokoščene obale debitiral na največjem svetovnem odru. Na vseh štirih tekmah mundiala je začel od prve minute, v statistiko pa je vpisal eno asistenco.
O njegovem potencialnem prestopu se poroča že vse od začetka poletnega prestopnega roka, zanimanje zanj pa so pokazali pri Arsenalu, Liverpoolu in PSG-ju, zdaj pa še pri Real Madridu. Po besedah Fabrizia Romana je glavna želja Joseja Mourinha, ki naj bi želel v napad belega baleta dodati še nekaj hitrosti, kar je ena od kvalitet Diomandeja.
Real Madrid je za mladeniča poslal ponudbo v višini 100 milijonov, ki so jo pri Leipzigu zavrnili. Kraljevi klub naj bi želel pogajanja čim prej končati in prestop realizirati, španski mediji pa poročajo, da bi za to lahko zadoščalo 120 milijonov.
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