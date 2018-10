Real Madrid zanika pritisk na Ronalda, pravico bo iskal na sodišču

"Real Madrid sporoča, da se je poslužil pravn ih postopkov proti portugalskemu dnevniku Correio da Manha, ker je ta objavil povsem lažno novico in skuša škodovati ugledu našega kluba. Klub ni vedel za to, kar piše dnevnik v povezavi s Cristianom Ronaldom, zato tudi ni mogel vplivati na nekaj, česar sploh ni vedel," so zapisali v Real Madridu.

Spomnimo, v sredini izdaji je portugalski dnevnik Correio da Manha, pisal, da je prišlo do srečanja odvetnikov Ronalda in Real Madrida, da bi prišli do najboljše strategije, s katero se bodo spopadli v primeru Kathryn Mayorga. Še več: časnik je celo zapisal, da je proti Ronaldovi volji prišlo do podpisa dogovora, da bo Ronaldo plačal odškodnino.