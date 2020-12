AS: Real Madrid v zimskem prestopnem roku ne bo nakupoval

Real Madrid v zimskem prestopnem roku ne bo kupoval novih nogometašev. Trener kluba Zinedine Zidane se je z upravo dogovoril, da na morebitne okrepitve počakajo do konca aktualne sezone, ko bo – tudi odvisno od poteka pandemije covida-19 – bolj natančno znan sicer močno okrnjen proračun galaktikov za sezono 2021/2022, poroča španski AS .

Zelo malo je tudi možnosti, da bi kdo od trenutnih nogometašev Reala že januarja zapustil klub. Za nezadovoljenega Isca, čigar igralni čas je pod Zidanom zelo omejen, se sicer zanima Sevilla, a naj bi se mu bili pri Realu pripravljeni zahvaliti šele poleti. Kot dodaja AS, so vodilni možje belega baleta že zavrnili ponudbo Andaluzijcev, ki so si Isca kot posojenega nogometaša želeli pripeljati že v naslednjem mesecu. Za 28-letnika pri Realu sicer pričakujejo od 15 do 20 milijonov evrov.

V zadnjem času sta se omenjala tudi odhoda Marcela inLuke Jovića, a prav tako ne gre pričakovati, da bo brazilsko-srbska naveza Madrid zapustila že to zimo. Pri Realu se, nadaljuje AS, dobro zavedajo, da jih do konca sezone čaka sila natrpan urnik, v katerem bo sleherni nogometaš še kako pomemben. Zidane bo na Marcela, Jovića in tudi Isca računal predvsem v španskem kraljevem pokalu.