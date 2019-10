Real z zmago nad Granado povišal prednost na lestvici

Moštvo Granade je eno najprijetnejših presenečenj uvodnega dela nove sezone v španskem državnem prvenstvu. Potem ko je v 5. krogu vzelo mero aktualni državni prvakinji Barceloni, se je na zahtevno gostovanje v prestolnico odpravilo polno optimizma in ambicij po novem velikem skalpu. Toda to je bil račun brez varovancev stratega Zinedina Zidana , ki so upravičili vlogo favorita in z izidom 4:2 dosegli svojo peto prvenstveno zmago. Prvo navdušenje na tribunah Santiaga Bernabeua smo videli že v 2. minuti, ko je izjemno podajo Garetha Balea v vodilni zadetek za Madridčane pretvoril francoski reprezentančni napadalec Karim Benzema . Tudi v nadaljevanju so bili 'galaktiki' boljši tekmec, kar je v izdihljajih prvega dela igre po podaji Valverdeja z drugim zadetkom potrdil Eden Hazard.

Modrićeva mojstrovina

Tudi začetek drugega polčasa je bil povsem v znamenju nogometašev v belih dresih, ki so v 61. minuti prek hrvaškega reprezentančnega kapetana Luke Modrića povišali svoje vodstvo na 3:0. To je bil izjemen strel 34-letnega Zadrčana, ki se po poškodbi počasi vrača v staro formo. Ko je že kazalo na gladko zmago 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, pa so po krajšem 'oddihu' domačih do sape prišli tudi gostje, ki so se z zadetkoma Machisa z enajstmetrovke v 68. in Duarteja v 76. minuti nevarno približali.



Dvome o zmagovalcu je z zadetkom v prvi minuti sodnikovega dodatka razrešil povratnik v belo garderobo James Rodriguez. Real je s to zmago še nekoliko povišal svojo prednost na prvenstveni lestvici, ki pred najbližjima zasledovalcema - omenjeno Granado in madridskim Atleticom - zdaj znaša štiri točke.



Špansko državno prvenstvo, 8. krog, izid:

Real Madrid - Granada 4:2 (2:0)

Benzema 2., Hazard 45., Modrić 61., Rodriguez 91.; Machis 68./11-m, Duarte 76.