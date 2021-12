Vodilni Real Madrid ni uspel premagati odločnega Cadiza

Pred tekmo je trener Real Madrida Carlo Ancelotti zbodel navijače in igralce Barcelone s trditvijo, da "Barcelona trenutno ni naš neposreden tekmec, ker so tu druga moštva, ki so bližje, kot sta Sevilla in Betis." Izkušeni Ancelotti se je verjetno dobro zavedal, da se bo po sobotni zmagi Barcelone proti Elcheju (3:2) njegova trditev znašla pod veliko preizkušnjo. Sevillina zmaga proti Atletico Madridu (2:1) je njegove besede potrdila, zmaga Athletic Bilbaa (3:2) proti Betisu, pa je to moštvo z devetimi točkami zaostanka pred tekmo kraljevega kluba proti Cadizu, verjetno potisnila v kategorijo zgolj lovilcev uvrstitve v Ligo prvakov.