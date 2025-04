Valverde v sodnikovem podaljšku prinesel zmago Realu

A Baski niso v takem tempu niso mogli zdržati do konca tekme. Klonili so v tretji minuti sodnikovega dodatka, ko je vnovič poskušal Valverde, tokrat pa je z volejem žogo poslal za hrbet vratarja Simona.

Drugi polčas se je začel obetavneje. Madridčani so v napadu postajali vse konkretneši; do strela na gol je že v uvodnih prišel Rodrygo , vendar bil premalo natančen. Takoj zatem je s protinapadom poskušal Edoardo Camavinga , proti vratom sta merila še Dani Ceballos in Valverde, ob strelih Juda Bellinghama pa se je izkazal Simon.

Domači so takoj po začetku tekme prevzeli pobudo, imeli žogo precej več v svoji posesti in goste prisilili v defenzivno igro, terenske premoči pa niso uspeli kronati s konkretnejšimi streli proti vratom.

Real Madrid je na domačo zelenico stopil z grenkimi spomini na sredin večer, ko so prav na Bernabeu klonili proti Arsenalu in se z visokim porazom kar 1:5 poslovili od Lige prvakov.

Z neodločenim izidom so se v nedeljo razšli nogometaši Villarreala in Real Sociedada (2:2) ter Seville in Alavesa (1:1). Tri točke pa je v gosteh vknjižila Osasuna, ki je bila boljša od Valladolida (2:3).

V boju za naslov španskega prvaka še naprej vodi Barcelona, na vrhu lestvice bo ostala tudi po 33. krogu prvenstva. Na olimpijskem stadionu Lluisa Companysa je proti Celti pripravila pravi preobrat, ko je zaostajala že z 1:3, na koncu pa slavila s 4:3. je Pred začetkom obračuna med belim baletom in Bilbaom so imeli Katalonci sedem točk prednosti pred Realom. Vse dlje od domače lovorike pa so nogometaši madridskega Atletica, ki so v soboto izgubili z Las Palmasom, saj za blaugrano zaostajajo že za deset točk.