Real zgolj s točko proti Rayu Vallecanu

Nadaljuje se 11. krog španske Primere Division. Atletico Madrid našega Jana Oblaka je prišel do pomembne zmage na domačem srečanju proti Levanteju. Madridski Real pa je ostal brez zmage na težkem gostovanju pri Rayu Vallecanu.

Atletico Madrid je do treh točk prišel v drugem polčasu. Na odmor sta ekipi odšli z 1:1. Domači so povedli v 12. minuti po avtogolu Dela, Jan Oblak pa je klonil v 21. minuti, ko ga je s strelom z glavo ukanil Manu Sanchez.

Jan Oblak

Premoč na zelenici je Atletico Madrid v nadaljevanju najprej kronal v 61. minuti, ko je natančno podajo Marcosa Llorenteja v mrežo preusmeril Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le minuto prej, zaslužene tri točke pa je v 80. minuti še enkrat potrdil Griezmann.

Real zgolj do točke na težkem gostovanju

Madridski Real se je odpravil na, zanje tradicionalno, težko gostovanje v predmestje španske prestolnice. Na Vallecasu jih je pričakala domača ekipa Raya Vallecana. Xabi Alonso pri izbiri prve postave ni pretirano kompliciral. Napram torkovemu gostovanju na Anfieldu, na katerem je beli balet izgubil z 1:0, je zaradi poškodbe iz kadra izpadel Aurelien Tchouameni, zamenjal ga je Brahim Diaz. Španski strateg se je odločil za menjavo na položaju osrednjega branilca, Raul Asencio je začel namesto Brazilca Ederja Militaa.

Tudi tokrat se je Rayo izkazal za neugodnega nasprotnika. Kraljevemu klubu ni uspelo vzpostaviti dominance in prevzeti vajeti v svoje roke. Prva priložnost na srečanju je pripadla domačim. Andrei Ratiu je lepo prodrl po desni strani, a ni podal in žogo poslal naravnost v Thibauta Courtoisa. Gostje so bili najnevarnejši s strelom Asencia, ki pa je žogo z glavo poslal mimo vrat.

Priložnost Raula Asencia

Tudi v drugem polčasu je igra ostala dokaj nespremenjena. Obe ekipi sta si priigrali nekaj lepih priložnosti, ki pa jih nista izkoristili. Gostujoči as Kylian Mbappe je v 61. minuti lepo streljal, a je žoga švignila mimo desne vratnice in končala za vrati. Proti koncu srečanja je beli balet sicer stopnjeval svoj pritisk, a le-tega ni kronal z zadetkom.

Padec Kyliana Mbappeja

V sodnikovem podaljšku je lepo prodrl Arda Guler, ki pa nato ni uspel zaposliti svojih soigralcev in žoga je končala v novem kotu za trenutno vodečo ekipo španskega prvenstva. Ob izteku tekme je v domačem kazenskem prostoru padel Mbappe, gostje so seveda zahtevali najstrožjo kazen, ki pa je niso dobili. Ekipi sta se tako razšli z izenačenim izidom 0:0, ki je pošten za obe moštvi. Real bi lahko, ob morebitni zmagi Barcelone, na vrhu lestvice vodil zgolj še za tri točke.