Nogomet

Real zgolj s točko proti Rayu Vallecanu

Madrid, 09. 11. 2025 18.39 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J. , STA , L.M.
16

Nadaljuje se 11. krog španske Primere Division. Atletico Madrid našega Jana Oblaka je prišel do pomembne zmage na domačem srečanju proti Levanteju. Madridski Real pa je ostal brez zmage na težkem gostovanju pri Rayu Vallecanu.

Atletico Madrid je do treh točk prišel v drugem polčasu. Na odmor sta ekipi odšli z 1:1. Domači so povedli v 12. minuti po avtogolu Dela, Jan Oblak pa je klonil v 21. minuti, ko ga je s strelom z glavo ukanil Manu Sanchez.

Jan Oblak
Jan Oblak FOTO: Profimedia

Premoč na zelenici je Atletico Madrid v nadaljevanju najprej kronal v 61. minuti, ko je natančno podajo Marcosa Llorenteja v mrežo preusmeril Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le minuto prej, zaslužene tri točke pa je v 80. minuti še enkrat potrdil Griezmann.

Real zgolj do točke na težkem gostovanju

Madridski Real se je odpravil na, zanje tradicionalno, težko gostovanje v predmestje španske prestolnice. Na Vallecasu jih je pričakala domača ekipa Raya Vallecana. Xabi Alonso pri izbiri prve postave ni pretirano kompliciral. Napram torkovemu gostovanju na Anfieldu, na katerem je beli balet izgubil z 1:0, je zaradi poškodbe iz kadra izpadel Aurelien Tchouameni, zamenjal ga je Brahim Diaz. Španski strateg se je odločil za menjavo na položaju osrednjega branilca, Raul Asencio je začel namesto Brazilca Ederja Militaa.

Tudi tokrat se je Rayo izkazal za neugodnega nasprotnika. Kraljevemu klubu ni uspelo vzpostaviti dominance in prevzeti vajeti v svoje roke. Prva priložnost na srečanju je pripadla domačim. Andrei Ratiu je lepo prodrl po desni strani, a ni podal in žogo poslal naravnost v Thibauta Courtoisa. Gostje so bili najnevarnejši s strelom Asencia, ki pa je žogo z glavo poslal mimo vrat.

Priložnost Raula Asencia
Priložnost Raula Asencia FOTO: AP

Tudi v drugem polčasu je igra ostala dokaj nespremenjena. Obe ekipi sta si priigrali nekaj lepih priložnosti, ki pa jih nista izkoristili. Gostujoči as Kylian Mbappe je v 61. minuti lepo streljal, a je žoga švignila mimo desne vratnice in končala za vrati. Proti koncu srečanja je beli balet sicer stopnjeval svoj pritisk, a le-tega ni kronal z zadetkom. 

Padec Kyliana Mbappeja
Padec Kyliana Mbappeja FOTO: AP

V sodnikovem podaljšku je lepo prodrl Arda Guler, ki pa nato ni uspel zaposliti svojih soigralcev in žoga je končala v novem kotu za trenutno vodečo ekipo španskega prvenstva. Ob izteku tekme je v domačem kazenskem prostoru padel Mbappe, gostje so seveda zahtevali najstrožjo kazen, ki pa je niso dobili. Ekipi sta se tako razšli z izenačenim izidom 0:0, ki je pošten za obe moštvi. Real bi lahko, ob morebitni zmagi Barcelone, na vrhu lestvice vodil zgolj še za tri točke.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
09. 11. 2025 19.33
+5
Pozabljate pa, da Barca igra slabo in kiksa, ampak je bila večino tekem brez nekaj ključnih igralcev. Real pa igra bledo s popolno postavo. To je velika razlika. Tudi Real še lahko ostane brez 3-4 ključnih igralcev, pa se vse obrne.
ODGOVORI
6 1
Lucky
09. 11. 2025 19.33
+6
Zapirač gleda počasne posnetke zadetkov.
ODGOVORI
6 0
Kolllerik
09. 11. 2025 19.40
+2
Kot ponavadi se je ob kiksu reala zabil pod zemljo skupaj z unim stonicknim trotom. Nam pa tole nič ne nuca, če dons zvečer ne bo šla Barca čez Celto....kar zna bit tudi problem.
ODGOVORI
2 0
Midi10
09. 11. 2025 19.32
+2
Jao novinarji, pol pa date tako naslovno sliko gor, ko, da je Real zmagal , katastrofa
ODGOVORI
4 2
cripstoned
09. 11. 2025 19.29
+3
Zdaj pa celta proti sodniski varceloni...pricakujem novo krajo v korist NEGREIRALONE ker drugace 3 tocke ostajajo doma...
ODGOVORI
9 6
RUBEŽ
09. 11. 2025 19.28
-2
Kako že gre : NI PENALA NI REALA.
ODGOVORI
5 7
cripstoned
09. 11. 2025 19.27
+2
Cestitke vallecanu, real pod nivojem ampak vseeno nic hudega...upam da valverde ne bo dolgo odsoten...xabi pa ga je polomil z menjavami...diaz od zacetka v prvi postavi..smesno da bolj ne more biti...endrick pa na klopi..
ODGOVORI
8 6
Lucky
09. 11. 2025 19.31
+1
Diaz je številka 1 od vesoljčka in zapirača. Kdo zdej nima pojma?
ODGOVORI
5 4
Joško s Krasa
09. 11. 2025 19.22
+4
Zdaj se vidi da smo po Elklasiku poleteli v nebo povsem brez potrebe. Igali smo proti katastrofalni farsi,to je to. Realen rezultat,čeprav je bilo več kot dovol priloznosti in polpriložnosti za kaj več. Končno je Hujsna zamenjal,fant preprosto misli,da je to kotalkanje,pa ni,piruete so za na led. Sodnik,težka tekma za sojenje,ampak vrhunsko!
ODGOVORI
9 5
manucao
09. 11. 2025 19.20
+6
Nič od igre in več kot točko si niso niti zaslužili. V nadaljevanju bo potrebno prikazati vsekakor precej več. Tako kot proti Liverpoolu tudi danes Mbappe popolnoma odsekan od igre in popolnoma nemočen.Slabo.
ODGOVORI
12 6
Lucky
09. 11. 2025 19.20
-6
Važn, da Frankfurt čakaš
ODGOVORI
4 10
manucao
09. 11. 2025 19.28
+3
Ne Frankfurt čaka Barcelona a ne. O temu bodi rajši tiho, da te noben ne sliši ker to je ena večjih sramot, ki se je zgodila.
ODGOVORI
7 4
Kolllerik
09. 11. 2025 19.07
-2
Kako pa to zdaj? Aja, ni blo penala... 🤣🤣👍
ODGOVORI
10 12
Boris Kavčič
09. 11. 2025 18.53
-4
pa ne no,,naš Real..žile frizurce
ODGOVORI
9 13
Šumsko voče
09. 11. 2025 18.47
+9
Ni penala ni zmage😃😃😃.real🤮🤮🤮💩💩💩
ODGOVORI
21 12
modelx
09. 11. 2025 19.28
-3
za penal se moraš vsaj v ribo vreč in dres popackat. danes jim niti to ni uspelo
ODGOVORI
4 7
