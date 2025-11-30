Svetli način
Nogomet

Real Madrid s tretjim zaporednim remijem predal prvo mesto Barceloni

Girona, 30. 11. 2025 22.54 | Posodobljeno pred 15 minutami

Nogometaši madridskega Reala so si v 14. krogu španske La Lige privoščili nov velik spodrsljaj, potem ko so zgolj remizirali z Girono, ki se nahaja na 18. mestu (1:1). S tem so Madridčani zdrsnili na drugo mesto, vrh španskega prvenstva pa zdaj zaseda Barcelona.

Xabi Alonso ob manjši krizi Reala čuti vse več pritiska.
Xabi Alonso ob manjši krizi Reala čuti vse več pritiska. FOTO: AP

Madridski Real je v prvem polčasu prikazal bledo predstavo, kar je Girona izkoristila in ob koncu prvega dela igre povedla, ko je v polno po močnem strelu zadel Azzedine Ounahi

Real je po odmoru zaigral za odtenek bolje in bil za to nagrajen, ko je Vinicius Junior priigral enajstmetrovko, potem ko ga je v domačem kazenskem prostoru pohodil Hugo Rincon. Strel z bele pike je natančno izvedel Kylian Mbappe in Real, ki je pred tem dosegel dva razveljavljena zadetka, je izenačil. 

V zaključku tekme je bilo pričakovati nalet Madridčanov, toda Katalonci so dobro odbijali jalove napade gostov in zdržali do konca tekme ter prišli do zaslužene točke. 

Tretje mesto z dvema točkama zaostanka za Barcelono zaseda Villarreal, ki je proti Real Sociedadu že vodil z 2:0, tri točke pa je vknjižil šele v 95. minuti, ko je v polno za 3:2 zadel Alberto Moleiro. Atletico Madrid ima še naprej točko zaostanka za Villarrealom. Jan Oblak in soigralci so v soboto premagali Oviedo z 2:0.

Vroče je bilo na seviljskem derbiju, ki ga je kot gost dobil Betis z 2:0. Zelenobeli so se utrdili na petem mestu, za Atletico Madridom zaostajajo sedem točk, domači gledalci, nezadovoljni s predstavo svoje ekipe, pa so v zaključku srečanja povzročili večminutno prekinitev zaradi metanja predmetov na igrišče.

Izidi 14. kroga La lige:

Mallorca - Osasuna 2:2 (0:0)

Barcelona - Alaves 3:1 (2:1)

Levante - Athletic Bilbao 0:2 (0:2)

Atletico Madrid - Oviedo 2:0 (2:0)
(Jan Oblak je celotno tekmo branil za Atletico)

Real Sociedad - Villarreal 2:3 (0:1)

Sevilla - Betis 0:2 (0:0)

Celta Vigo - Espanyol 0:1 (0:0)

Girona - Real Madrid 1:1 (1:0)

