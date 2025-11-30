Real Madrid s tretjim zaporednim remijem predal prvo mesto Barceloni

Madridski Real je v prvem polčasu prikazal bledo predstavo, kar je Girona izkoristila in ob koncu prvega dela igre povedla, ko je v polno po močnem strelu zadel Azzedine Ounahi.

Real je po odmoru zaigral za odtenek bolje in bil za to nagrajen, ko je Vinicius Junior priigral enajstmetrovko, potem ko ga je v domačem kazenskem prostoru pohodil Hugo Rincon. Strel z bele pike je natančno izvedel Kylian Mbappe in Real, ki je pred tem dosegel dva razveljavljena zadetka, je izenačil.

V zaključku tekme je bilo pričakovati nalet Madridčanov, toda Katalonci so dobro odbijali jalove napade gostov in zdržali do konca tekme ter prišli do zaslužene točke.

Tretje mesto z dvema točkama zaostanka za Barcelono zaseda Villarreal, ki je proti Real Sociedadu že vodil z 2:0, tri točke pa je vknjižil šele v 95. minuti, ko je v polno za 3:2 zadel Alberto Moleiro. Atletico Madrid ima še naprej točko zaostanka za Villarrealom. Jan Oblak in soigralci so v soboto premagali Oviedo z 2:0.

Vroče je bilo na seviljskem derbiju, ki ga je kot gost dobil Betis z 2:0. Zelenobeli so se utrdili na petem mestu, za Atletico Madridom zaostajajo sedem točk, domači gledalci, nezadovoljni s predstavo svoje ekipe, pa so v zaključku srečanja povzročili večminutno prekinitev zaradi metanja predmetov na igrišče.