Real na preizkušnji: Juventus šel v 'bitko' za odličnega vezista Tottenhama

Nogometaši Tottenhama iz sezone v sezono napredujejo. Ob tem, da že nekaj let tvorijo širši vrh v angleški Premier league, so vse boljši tudi v elitni Ligi prvakov, kjer se bodo v četrtfinalu pomerili z rivalom z domačih nogometnih zelenic Manchester Cityjem.



Za odlične rezultate je zaslužno celotno moštvo na čelu s kapetanom Harryjem Kanom, toda v zasedbi argentinskega strokovnjaka Mauricia Pochettina eno najpomembnejših vlog zagotovo igra odlični danski vezist Christian Eriksen. Za usluge slednjega se že lep čas zanimajo pri madridskem Realu in Barceloni, po pisanju italijanskih Calciomercata in Tuttosporta pa naj bi se v 'boj' za nekdanjega nogometaša nizozemskega Ajaxa zelo resno vključil tudi torinski Juventus, ki je že navezal stike s predsednikom 'Spursov' Danielom Levyjem. Eriksen je v dresu Tottenhama odigral 264 tekem in v tem času dosegel 63 zadetkov ob 81 podajah. Del angleških medijev navaja, da si Eriksen želi spremembe klubskega okolja, saj je nezadovoljen z dejstvom, da se klub iz predmestja Londona kljub vse boljšim dosežkom v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa, le stežka vmeša v boj za najvišja mesta.