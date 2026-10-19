Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real na udaru: Güler bi moral biti izključen, zakaj se ni oglasil VAR?

Sevilla, 19. 10. 2026 07.58 pred 13 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.V.
Komolec Arde Gülerja

Čeprav so nogometaši madridskega Reala v devetem krogu španskega državnega prvenstva na domačem Santiagu Bernabeuu brez težav odpravili Sevillo (4:1), je trener slednje Luis Garcia Plaza po tekmi z vsemi topovi udaril po glavnemu sodniku omenjenega obračuna, saj bi po njegovem mnenju zaradi več kot očitnega udarca s komolcem nasprotnika moral izključiti Realovega vezista Ardo Gülerja.

Glavna tema po tekmi je bila sporna situacija iz 22. minute, ko je vezist domačih Arda Güler s komolcem udaril Pequeja Fernandeza, ki ga je vlekel za dres. Gostujoči nogometaš je padel kot "pokošen" in se držal za obraz, vendar glavni sodnik Mateo Busquets Ferrer ni dosodil prekrška, medtem ko se sodniki v sobi za VAR niso odločili, da bi ga poklicali k ogledu posnetka.

Real je po izključitvi brez težav pripeljal tekmo do uspešnega konca (4:1), gostujoči strateg Luis Garcia Plaza pa ni skoparil s hudimi kritikami na račun glavnega sodnika, ki po njegovem mnenju svojega dela ni opravil korektno oziroma v skladu z nogometnimi pravili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Slika pove več kot tisoč besed. In slika je bila jasna. V 23. minuti sta bila Peque in Arda Güler v neizprosnem dvoboju, v katerem je turški nogometaš na koncu s komolcem udaril nogometaša Seville. Busquets Ferrer ni videl ničesar... Slediti bi moral klic iz sobe za VAR, do katerega pa kljub jasnim posnetkom Gülerjevega naleta ni prišlo. Kakšno presenečenje," se je za uradno klubsko spletno stran Seviile uvodoma odzval njen trener in nadaljeval.

"S to podobo se je končala tekma, ki bi se morda lahko razpletla drugače, a je bilo že vnaprej jasno, da se ne bo. Sedem minut pozneje je Güler, ki bi moral biti takrat že izključen, dosegel zadetek za 1:0. Kmalu zatem je Mbappe povišal na 2:0, in sicer v akciji, pred katero se je zgodil prekršek nad našim Robijem Jujem, ki je sam stekel proti golu... Rdeči karton? Tudi tega sodnik ni videl. Tudi tega VAR ni videl. V tem primeru pa ne moremo reči, da slika pove več kot tisoč besed, saj tega v prenosu na televiziji "Movistar Plus" sploh ni bilo mogoče videti."

Garcia Plaza je na koncu dodal: "V polni postavi so si zmago popolnoma zaslužili, vendar bi se tekma lahko odvila povsem drugače. Vzeli so nam priložnost, da bi igrali z igralcem več. Nočem več govoriti o tekmi, a neverjetno je, da nihče ne odpre te teme. Med polčasom je Peque ponavljal: 'Udaril me je, res me je udaril'. Morda ne bi zmagali, a v 25. minuti na njihovem stadionu pri rezultatu 0:0 bi morali imeti igralca več. Zakaj sodnika niso poklicali pred VAR zaslon? Morda zato, da pred El Clasicom ne bi zaostajali za devet točk. To je bila čista situacija za posredovanje video pomočnikov, vse je bilo kristalno jasno. Ogorčeni smo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet la liga real madrid sevilla arda guler komolec

Ramos po enem letu našel nov klub? Tam ga čaka še ena legenda Reala

24ur.com 'Gospod' Sanchez ni skoparil s kritikami na račun prvega zvezdnika
24ur.com Razočarana La Toya: Ne verjamem nobenemu nič
24ur.com Neljube scene v Kopru: Guberac naj bi obračunal s predstavnikoma Radomelj
24ur.com Modrić in Rüdiger drug nad drugega kar s pestmi?
24ur.com 19-letni Güler s fantastičnim golom Turčiji prinesel tri točke
24ur.com Riera in Guberac tri tekme na hladnem in ob lep kupček denarja
24ur.com Xavi neprizanesljiv do sodnika: Gavijeva roka je izmišljena, to je sramota
Priporoča
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Virtom
19. 10. 2026 09.03
Lopta to se ne sodi NOBENEMU. Veš zakaj? Ker to ni rdeči karton.
Odgovori
0 0
Loptass
19. 10. 2026 08.57
Kratko in jedrnato.....to se Realu ne sodi.
Odgovori
+7
7 0
friki24
19. 10. 2026 08.54
Stalarji aka realist in se kdo..a se vidi kam ga je udaril al se ne vidi? nima veze ce ga je vlekel igralc za dres, ja je za karton, sam guler sploh ni gledal im s komolcm nasilni zamahnil proti obrazu..ne se spremevedat, nasilno dejanje, prekomerna sila zagotovo saj se vidi v samem zamahu, cisti rdec karton!
Odgovori
+7
7 0
resnicab0li
19. 10. 2026 09.03
''nasprotni igralec ga je sam povlekel tako da je Ardina roka končala v telesu nasprotnika''
Odgovori
0 0
Loptass
19. 10. 2026 08.53
Torej če prav sklepam, ni bil to niti prekršek? Saj Guler nima v statistiki niti rumenega kartona. Bravo, čestitam. In to spet Real, večna žrtev nepoštenega sojenja.
Odgovori
+2
5 3
friki24
19. 10. 2026 08.56
karton je dobiu huijsen in pa andrade..guler seveda nic..zdaj ti bo realist rekel, da spet zavajas in da neznas opravlat svojga poklica🤣
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
19. 10. 2026 09.01
realist je včeraj doživel pravo razodetje. Obrez je Negreira... 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Vesso66
19. 10. 2026 08.49
To samo za nase biserje tukaj gor ni rdec karton, za cel svet pa je. In potem si upajo še smetit po portalu o sojenju. LA LIGA NEGREIRA OBREZ. Vse pokradeno, vse zlagano, koruptireal. La liga negreira
Odgovori
+7
7 0
resnicab0li
19. 10. 2026 08.49
''Kaksno presenecenje''' hahaha za koga? Mislim,da je za vecino nas, ki nismo zaslepljeni tole ze rutina. Posteno se ne da zmagati, pa je treba na tak nacin. Senkan penal in spregledan rdeci karton. Ni slabo.
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
19. 10. 2026 08.47
real je sramota za nogomet
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave
Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka dober dan, device bodo spontane
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka dober dan, device bodo spontane
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Tudi majhen padec je lahko usoden za oslabljeno hrbtenico
Vadba v mrazu: ali je varna in kako telo reagira na nizke temperature
Vadba v mrazu: ali je varna in kako telo reagira na nizke temperature
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kako zares odpraviti nadležno maščobo okoli trebuha
Kako zares odpraviti nadležno maščobo okoli trebuha
dominvrt
Portal
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
okusno
Portal
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022