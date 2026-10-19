Real na udaru: Güler bi moral biti izključen, zakaj se ni oglasil VAR?

Glavna tema po tekmi je bila sporna situacija iz 22. minute, ko je vezist domačih Arda Güler s komolcem udaril Pequeja Fernandeza , ki ga je vlekel za dres. Gostujoči nogometaš je padel kot "pokošen" in se držal za obraz, vendar glavni sodnik Mateo Busquets Ferrer ni dosodil prekrška, medtem ko se sodniki v sobi za VAR niso odločili, da bi ga poklicali k ogledu posnetka.

"Slika pove več kot tisoč besed. In slika je bila jasna. V 23. minuti sta bila Peque in Arda Güler v neizprosnem dvoboju, v katerem je turški nogometaš na koncu s komolcem udaril nogometaša Seville. Busquets Ferrer ni videl ničesar... Slediti bi moral klic iz sobe za VAR, do katerega pa kljub jasnim posnetkom Gülerjevega naleta ni prišlo. Kakšno presenečenje," se je za uradno klubsko spletno stran Seviile uvodoma odzval njen trener in nadaljeval.

"S to podobo se je končala tekma, ki bi se morda lahko razpletla drugače, a je bilo že vnaprej jasno, da se ne bo. Sedem minut pozneje je Güler, ki bi moral biti takrat že izključen, dosegel zadetek za 1:0. Kmalu zatem je Mbappe povišal na 2:0, in sicer v akciji, pred katero se je zgodil prekršek nad našim Robijem Jujem, ki je sam stekel proti golu... Rdeči karton? Tudi tega sodnik ni videl. Tudi tega VAR ni videl. V tem primeru pa ne moremo reči, da slika pove več kot tisoč besed, saj tega v prenosu na televiziji "Movistar Plus" sploh ni bilo mogoče videti."

Garcia Plaza je na koncu dodal: "V polni postavi so si zmago popolnoma zaslužili, vendar bi se tekma lahko odvila povsem drugače. Vzeli so nam priložnost, da bi igrali z igralcem več. Nočem več govoriti o tekmi, a neverjetno je, da nihče ne odpre te teme. Med polčasom je Peque ponavljal: 'Udaril me je, res me je udaril'. Morda ne bi zmagali, a v 25. minuti na njihovem stadionu pri rezultatu 0:0 bi morali imeti igralca več. Zakaj sodnika niso poklicali pred VAR zaslon? Morda zato, da pred El Clasicom ne bi zaostajali za devet točk. To je bila čista situacija za posredovanje video pomočnikov, vse je bilo kristalno jasno. Ogorčeni smo."