Real ni izkoristil terenske premoči, iz San Sebastiana galaktiki 'le' s točko

Za Real Sociedad je to bil še drugi remi letošnje sezone, medtem ko so galktiki, ki so sezono začeli z današnjim obračunom, vpisali svojo prvo točko sezone 2020/21. Real je sicer močno prevladoval pri posesti žoge, galaktiki so okroglo usnje imeli kar 68 % časa v svojih nogah, ustvarili so si tudi več priložnosti, a to ni bilo dovolj za to, da bi dosegli zadetek v San Sebastianu. Tudi domačini so imeli svoje priložnosti za zadetek, a se je ob najlepšem poskusu domačih v 43. minuti ob streluAlexandra Isaaka izkazal vratar RealaThibaut Courtois.

Granada skočila na vrh

V današnjih preostalih tekmah je Granada dosegla drugo zmago nove sezone in z 2:1 premagala Alaves, s čimer so se Andaluzijci začasno tudi postavili na vrh lestvice. V polno sta zadela Roberto Soldado in Darwin Machis. Betism ki ima prav tako kot Granada po dveh krogih šest točk, je zasedbo Real Valladolida premagal z 2:0, uspešna sta bilaNabil Fekir z bele točke in William Carvalho. Novi prvoligaš Cadiz pa je dosegel prvo zmago, z 2:0 je v gosteh premagal Huesco, strelca sta bila Alvaro Negredo in Jorge Pombo.

Drugi krog se je začel v petek, ko je Getafe premagal Osasuno z 1:0, na sobotnih tekmah pa je spodrsnilo Valencii, ki jo je z 2:1 premagala Celta, oba gola je dosegel Iago Aspas. Bolj zanesljiv je bil Villarreal, ki je z enakim izidom ugnal Eibar.

Izid:

Real Sociedad - Real Madrid 0:0

Huesca - Cadiz 0:2

Betis- Real Valladolid2:0

Granada CF - Alaves 1:0