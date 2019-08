Real ni ponovil Barcelonine napake, galaktiki s 3:1 boljši od Celte

Real Madrid je v Vigu prišel do prvih treh točk v novi sezoni španskega državnega prvenstva. Na tekmi, kjer ni manjkalo priložnosti, so bili gostje boljši nasprotnik vseh 90 minut, kljub izključitvi Luke Modrića v 56. minuti. Čeprav je njegov »obstanek« pri kraljevemu klubu pravo malo presenečenje, je Gareth Bale tekmo začel od prve minute in bil eden izmed najboljših posameznikov tekme. V 12. minuti je po preigravanju v kazenskem prostoru ostro podal pred vrata Rubena Blanca, kjer je bil najspretnejši Karim Benzema in zabil za 1:0. Valižan bi v 44. minuti lahko povišal vodstvo, a se je z obramba izkazal domači vratar. Celta je v prvem delu srečanja redno prihajala v nevarne situacije, a strela na vrata nogometaši iz severovzhoda Španije niso sprožili vse do 46. minute, ko je zadelBrais Mendez, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

tekma

V drugi polčas so domači krenili mnogo odločneje, a je v 51. minuti žogo po strelu Mendeza Rafael Varane izbil iz golove črte. Zgolj dve minuti kasneje pa je Javier Estrada Fernandez Luki Modriću pokazal rdeči karton za prekršek nad Denisom Suarezom. Celta je začutila svojo priložnost, a je bil strel Arauja z glavo v 59. minuti premalo natančen. Le minuto kasneje pa je za trenutek tekme poskrbel Toni Kroos, ki je z lepe oddaljenosti žogo s pravo bombo zabil pod prečko.