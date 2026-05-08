Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real oba 'pretepača' kaznoval s pol milijona evrov

Madrid, 08. 05. 2026 17.41 pred 28 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Federico Valverde in Aurelien Tchouameni

Hud konflikt med Aurelienom Tchouamenijem in Federicom Valverdejem, ki še naprej buri duhove tako v Španiji kot po celotnem svetu, je očitno dobil neke vrste epilog. Pri kraljevem klubu so za oba vpletena izrekli izredno visoko kazen, težko kar 500.000 evrov. Urugvajec zaradi poškodbe glave, ki jo je utrpel med prepirom, ne bo nastopil na nedeljskem El clasicu, Francozova usoda pa je zaenkrat še neznana.

Preberi še 'Soigralec me ni nikoli udaril, jaz pa tudi njega nisem'

Iz Madrida vsakih nekaj ur pridejo nove informacije, ki še dodatno razburkajo nogometno javnost, ki je sedaj popolnoma seznanjena s težavami v slačilnici 15-kratnih evropskih prvakov. Kljub temu da je Federico Valverde v uradni izjavi zanikal, da ga je Aurelien Tchouameni udaril, so se pri kraljevskem klubu odločili, da oba akterja kaznujejo z visoko finančno kaznijo. Oba bosta morala odšteti, za navadne državljane vrtoglavih, 500 tisoč evrov. Ob neverjetno visokih tedenskih prihodkih pa oba nogometaša v bistvu ne bosta izgubila več kot dve tedenski plači.

Pri kraljevem klubu so v uradnem sporočilu poudarili, da je obema vročekrvnežema žal, da sta bila vpletena v incident, ki blati ime enega največjih klubov na svetu: "Znotraj kluba smo v luči nedavnih dogodkov izpeljali interno preiskavo. Valverde in Tchouameni sta danes stala pred preiskovalcem, ki mu je bil dodeljen ta primer. Med zagovorom sta oba izpostavila, da jima je zaradi neljubega dogodka neizmerno žal in se eden drugemu tudi opravičila. Prav tako se opravičujeta vsem soigralcem, strokovnemu štabu in seveda navijačem Reala. Oba sta sprejela sankcije, ki smo jih za njiju določili."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z izrečeno kaznijo se zadeva na papirju sicer končuje, a jasno je, da prah po tako šokantnem incidentu še dolgo ne bo polegel. Nenazadnje bo zaradi poškodbe možganov, ki jo je utrpel med domnevno nefizičnim konfliktom, kapetan Madridčanov izpustil derbi proti Barceloni, na katerem lahko Katalonci tudi uradno potrdijo svoj 29. naslov državnih prvakov. Prav tako še ni znana usoda Tchouamenija; vrsto medijev na Iberskem polotoku je poročalo, da bo zaradi vročekrvnosti nedeljski El clasico izpustil tudi on.

real madrid valverde tchouameni prepir kazen

Davies proti PSG-ju staknil poškodbo, ogrožen nastop na mundialu

24ur.com Posledice krvavega pretepa: Valverde utrpel poškodbo možganov
24ur.com Modrić in Rüdiger drug nad drugega kar s pestmi?
24ur.com Krvav pretep v Madridu: nezavestni Valverde pristal v bolnišnici
24ur.com 'Sodniki so nam vzeli zmago', trener Elcheja nezadovoljen po remiju z Realom
24ur.com Fifa po napadu na sodnika kaznovala Urugvajce
24ur.com Neverjetni Jan Oblak in akcija, ki je zlomila Luisa Enriqueja ter Parižane
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
annonymo95
08. 05. 2026 18.08
Lola skoraj ukradel trofejo kripsu: najbol zab1t na tem portalu
Odgovori
0 0
Nejc Lola
08. 05. 2026 17.54
Luka realov obsedenec naredi posebaj clanek da napise znesek kazni bahahahah😂😂😂😂
Odgovori
-1
1 2
Loptass
08. 05. 2026 18.00
Bolnik poglej si objave Fabrizia Romana ipd....
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
08. 05. 2026 18.06
Lolek, na realTV vam zmerom čist drugače povejo, a ne da..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699