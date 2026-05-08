Real oba 'pretepača' kaznoval s pol milijona evrov

Iz Madrida vsakih nekaj ur pridejo nove informacije, ki še dodatno razburkajo nogometno javnost, ki je sedaj popolnoma seznanjena s težavami v slačilnici 15-kratnih evropskih prvakov. Kljub temu da je Federico Valverde v uradni izjavi zanikal, da ga je Aurelien Tchouameni udaril, so se pri kraljevskem klubu odločili, da oba akterja kaznujejo z visoko finančno kaznijo. Oba bosta morala odšteti, za navadne državljane vrtoglavih, 500 tisoč evrov. Ob neverjetno visokih tedenskih prihodkih pa oba nogometaša v bistvu ne bosta izgubila več kot dve tedenski plači.

Pri kraljevem klubu so v uradnem sporočilu poudarili, da je obema vročekrvnežema žal, da sta bila vpletena v incident, ki blati ime enega največjih klubov na svetu: "Znotraj kluba smo v luči nedavnih dogodkov izpeljali interno preiskavo. Valverde in Tchouameni sta danes stala pred preiskovalcem, ki mu je bil dodeljen ta primer. Med zagovorom sta oba izpostavila, da jima je zaradi neljubega dogodka neizmerno žal in se eden drugemu tudi opravičila. Prav tako se opravičujeta vsem soigralcem, strokovnemu štabu in seveda navijačem Reala. Oba sta sprejela sankcije, ki smo jih za njiju določili."