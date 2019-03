Real odpustil trenerja zaradi kritik na račun Kroosa in Casemira

Real Madrid je trenerja ekipe U-18 Alvara Benita namreč odpustil, potem ko je kot gost v eni od oddaj radia Cadena SERkritiziral predstavo članskega moštva kraljevega kluba na nedavni povratni polfinalni tekmi španskega pokala z Barcelono . Real je tekmo izgubil z 0:3 in se v polfinalu poslovil s skupnih 1:4, trener ene od mlajših ekip belega baleta pa med gostovanjem ni skoparil s kritikami na račun vezistov Tonija Kroosa in Casemira .

Uveljavljeni radijec in pisec kolumen Odhod Benita so potrdili kar prek radijskih valov, voditelj Dani Garrido je namreč sredi prenosa dejal: "Nocoj je Real Madrid našemu kolegu Alvaru Benitu sporočil, da so ga odpustili z mesta trenerja ekipe Juvenil B. Razlog je nestrinjanje z nekaterimi njegovimi komentarji, ki jih je podal na Cadeni Ser."

Benito: Odhajam brez obžalovanja Po tem, ko je izgubil službo, se je Benito odzval prek Twitterja: "Spoštujem odločitev kluba, ki sem ga vedno branil, ko sem se pojavljal v medijih. Vedno sem čutil, da lahko odkrito govorim o klubu, ki ga imam rad. Odhajam brez obžalovanja in vedno bom hvaležen klubu za vse, kar mi je dal kot igralcu in pri mojih prvih trenerskih korakih."

Benito je sicer nekdanji nogometaš Reala, čigar barve je branil kar sedem let, a se je zaradi poškodb upokojil že pri 26 letih. Uveljavil se je kot radijski strokovni gost in kolumnist, v Realovem podmladku pa je deloval od leta 2015.

Solari: Spet smo na nogah

Trener članov Santiago Solarije zgodaj popoldne spregovoril na novinarski konferenci, na kateri je zatrdil, da se bodo njegovi fantje ligaškega "clasica" lotili z "enakim duhom in željo" kot sredinega, ki se je za privržence kraljevega kluba končal z bolečim razočaranjem.

"Spet smo na nogah, z željo po točkah. Usoda je hotela, da igramo z istim nasprotnikom. Z njim se bomo pomerili z največjo željo in enakim duhom kot na prejšnji tekmi, poskušali bomo izboljšati, kar bomo lahko, ohraniti pa tisto, kar smo naredili dobrega,"pravi Solari.

"Moramo nadoknaditi točkovni zaostanek, a tudi, če to ne bi bila ta tekma, bi se je lotili z maksimalno pozornostjo, tako kot vsake naslednje. Moramo gledati na srednji in dolgi rok, a vso svojo energijo vlagamo v naslednjo tekmo."

'Vsaka tekma je svet zase'

Argentinec meni, da morebitna zmaga Barcelone ne bi pomenila konca prvenstva, saj je po njegovem mnenju tako pomembna "vsaka tekma". Komentirati ni želel niti kazni Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je včeraj doletela kapetana Sergia Ramosa. Veliko obrvi je sicer dvignila njegova izbira prve postave na pokalni tekmi, kjer sta na klopi obsedela napadalec GarethBalein branilec Marcelo, medtem ko je vezist Iscoobračun spremljal s tribun.

"18 dni je bil poškodovan. Pred štirimi ali petimi dnevi se je vrnil na treninge z ekipo in dobro mu gre, je na voljo, to pa je pomembno. Razen (Marcosa) Llorenteja smo tu skorajda vsi, to pa pove veliko dobrega o različnih delih kluba, ki dobro opravljajo svoje delo,"je še dodal Solari.

"Zabijali smo gole, razen na zadnji tekmi. In zabili smo jih veliko. Zadnjič bi jih moralo v gol nekaj, ki jih ni šlo notri, a to je nogomet. Jutri imamo priložnost, da gredo notri tiste, ki oni dan niso šle. Vsaka tekma je svet zase, a mi smo dobro. Mi smo ves naš trud usmerili v sredo in razpletlo se je, kot se je. Zdaj smo spet na nogah in zelo smo predani in imamo veliko željo. Lepo je videti Bernabeu, ki gre na polno, tako kot na prejšnji tekmi. Vedo, da tudi oni igrajo to tekmo. Glede sprejema za Garetha Bala pa navijačem nimam česa govoriti. Bala poznajo vsi in vsi vedo, kaj je dal klubu. Navijači se izražajo z velikim spoštovanjem in znajo ceniti to, kar je dal tej ekipi."

