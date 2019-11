Real ohranil vroče topove in 'sestrelil' še nogometaše Eibarja

Karim Benzema je imel že uvodnih desetih minutah dve priložnosti za zadetek, a je prvič meril mimo, drugič pa mu je strel ubranil domači vratar Marko Dmitrović. Nato pa je v 17. minuti Benzema po silovitem pritisku Reala na okvir vrat Eibarja le prišel do zadetka, s katerim je popeljal galaktike v vodstvo z 1:0, potem ko je pospravil odbitek v mrežo Eibarja. Dve minuti kasneje je Real iztržil še enajstmetrovko, potem ko je Pablo de Blasis storil prekršek nad Edenom Hazardom. Enajstmetrovko je suvereno realiziral kapetan RealaSergio Ramos. V 28. minuti je po nepravilnem zaustavljanju Lucasa Vazqueza sledila nova enajstmetrovka za Real, to je zanesljivo izvedelKarim Benzema in povišal na 3:0, kar je bil tudi izid prvega polčasa.

V drugem polčasu je Real nadaljeval z ofenzivo proti vratom Eibarja, na 4:0 je v 61. minuti povišal Federico Valverde, ki je zadel z natančnim strelom z razdalje. Real je vodstvo brez večjih težav in naporov zadržal do konca, domačinom, ki so vpisali še pa ni uspelo priti niti do častnega zadetka. Pri Realu je v zadnjem mesecu in pol opazen občuten dvig forme, saj so galaktiki na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih vpisali štiri zmage in en remi. V preteklosti tako pogosto kritizirani Karim Benzema se je z dvema zadetkoma (vsaj začasno) povzpel na vrh strelcev španske La lige.

Real - Eibar