Mbappe ponovno prvo ime pri zmagi Real Madrida

Nogometaši madridskega Reala so v drugem krogu španskega prvenstva s 3:0 porazili nogometnega malčka Real Oviedo, novinca v španski prvi ligi. Tako kot v prvem krogu je bil prvo ime pri zmagi galaktikov Kylian Mbappe, ki je mrežo Asturijcev prvič zatresel v 37. minuti, v 83. minuti povišal vodstvo gostov, končni izid pa je postavil Vinicius Junior. Na vrh prvenstvene lestvice se je zavihtel Villarreal, ki je napolnil mrežo Girone.

V Oviedu smo sprva spremljali presenetljivo napet obračun, saj se domači niso ustrašili galaktikov. Ti so sicer imeli terensko premoč, vendar se je Oviedo krčevito branil in znal tudi zagroziti. V 37. minuti pa je Aurelien Tchouameni ukradel žogo in prekinil protinapad Asturijcev, proti golu je stekel Arda Güler, Turek pa je lepo zaposlil Kyliana Mbappeja, ki je ukanil domačega vratarja in Madridčane še pred koncem prvega polčasa popeljal v vodstvo.

Četudi so se domači znašli v zaostanku, so se v drugem polčasu trudili biti enakovreden nasprotnik Madridčanom. V 82. minuti je navijačem belega baleta zastal dih, ko je Kwasi Sibo zatresel vratnico. Galaktiki so se takoj odzvali na napade Asturijcev in le nekaj sekund kasneje razblinili dvome o zmagovalcu.

Žogo je pred gol pripeljal Vinicius Junior, nato pa jo je oddal Mbappeju, ki priložnosti ni zapravil in vpisal svoj tretji zadetek v novi sezoni španskega prvenstva. Končni izid je v sodniškem podaljšku postavil Vinicius.

Visoko zmago je slavil Villarreal, ki je Gironi nasul kar pet golov, od tega štiri že v prvem polčasu. 'Golijado' domačih je v sedmi minuti začel Nicolas Pepe, devet minut kasneje je vodstvo Villarreala povišal Tajon Buchanan, ki je bil nato natančen še dvakrat, med strelce pa se je vpisal še Rafa Marin. Treh točk so se razveselili nogometaši Osasune, ki so po porazu proti Real Madridu v uvodnem krogu tokrat z 1:0 ugnali Valencio, edini zadetek je dosegel Ante Budimir.

Remizirali pa so nogometaši Real Sociedada. Ti so proti Espanyolu po prvem polčasu zaostajali že z 0:2, nato pa sta Ander Barrenetxea in Orri Steinn Oskarsson v manj kot desetih minutah izid poravnala in za domače iztržila točko.

Že v soboto pa sta igrala Barcelona in Atletico Madrid. Branilci naslova so proti Levanteju zaostajali že z 0:2, nato pa pripravili preobrat in slavili s 3:2, po dveh krogih tako ohranjajo stoodstotni izkupiček. Manj uspešen pa je bil Jan Oblak s svojimi soigralci, po porazu proti Mallorci je z Elchejem uspel zgolj remizirati. Atleti imajo po dveh odigranih tekmah na svojem računu le eno točko.

