Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Mbappe ponovno prvo ime pri zmagi Real Madrida

Oviedo, 24. 08. 2025 23.23 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Nogometaši madridskega Reala so v drugem krogu španskega prvenstva s 3:0 porazili nogometnega malčka Real Oviedo, novinca v španski prvi ligi. Tako kot v prvem krogu je bil prvo ime pri zmagi galaktikov Kylian Mbappe, ki je mrežo Asturijcev prvič zatresel v 37. minuti, v 83. minuti povišal vodstvo gostov, končni izid pa je postavil Vinicius Junior. Na vrh prvenstvene lestvice se je zavihtel Villarreal, ki je napolnil mrežo Girone.

Real Oviedo - Real Madrid
Real Oviedo - Real Madrid FOTO: Profimedia

V Oviedu smo sprva spremljali presenetljivo napet obračun, saj se domači niso ustrašili galaktikov. Ti so sicer imeli terensko premoč, vendar se je Oviedo krčevito branil in znal tudi zagroziti.

V 37. minuti pa je Aurelien Tchouameni ukradel žogo in prekinil protinapad Asturijcev, proti golu je stekel Arda Güler, Turek pa je lepo zaposlil Kyliana Mbappeja, ki je ukanil domačega vratarja in Madridčane še pred koncem prvega polčasa popeljal v vodstvo.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Četudi so se domači znašli v zaostanku, so se v drugem polčasu trudili biti enakovreden nasprotnik Madridčanom. V 82. minuti je navijačem belega baleta zastal dih, ko je Kwasi Sibo zatresel vratnico. Galaktiki so se takoj odzvali na napade Asturijcev in le nekaj sekund kasneje razblinili dvome o zmagovalcu.

Kylian Mbappe ostaja ključni mož Real Madrida
Kylian Mbappe ostaja ključni mož Real Madrida FOTO: Profimedia

Žogo je pred gol pripeljal Vinicius Junior, nato pa jo je oddal Mbappeju, ki priložnosti ni zapravil in vpisal svoj tretji zadetek v novi sezoni španskega prvenstva. 

Končni izid je v sodniškem podaljšku postavil Vinicius. 

Villarreal - Girona
Villarreal - Girona FOTO: Profimedia

Visoko zmago je slavil Villarreal, ki je Gironi nasul kar pet golov, od tega štiri že v prvem polčasu. 'Golijado' domačih je v sedmi minuti začel Nicolas Pepe, devet minut kasneje je vodstvo Villarreala povišal Tajon Buchanan, ki je bil nato natančen še dvakrat, med strelce pa se je vpisal še Rafa Marin.

Treh točk so se razveselili nogometaši Osasune, ki so po porazu proti Real Madridu v uvodnem krogu tokrat z 1:0 ugnali Valencio, edini zadetek je dosegel Ante Budimir.

Preberi še Mbappe v uvodu v sezono rešil Real

Remizirali pa so nogometaši Real Sociedada. Ti so proti Espanyolu po prvem polčasu zaostajali že z 0:2, nato pa sta Ander Barrenetxea in Orri Steinn Oskarsson v manj kot desetih minutah izid poravnala in za domače iztržila točko.

Preberi še Velik preobrat Barcelone, Atleticu in Oblaku zgolj točka

Že v soboto pa sta igrala Barcelona in Atletico Madrid. Branilci naslova so proti Levanteju zaostajali že z 0:2, nato pa pripravili preobrat in slavili s 3:2, po dveh krogih tako ohranjajo stoodstotni izkupiček. 

Manj uspešen pa je bil Jan Oblak s svojimi soigralci, po porazu proti Mallorci je z Elchejem uspel zgolj remizirati. Atleti imajo po dveh odigranih tekmah na svojem računu le eno točko.

Izidi 2. kroga La lige:

- petek, 22. avgust:

Betis - Alaves 1:0 (1:0)

- sobota, 23. avgust:

Mallorca - Celta Vigo 1:1 (0:1)

Atletico Madrid - Elche 1:1 (1:1)
(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico Madrid)

Levante - Barcelona 2:3 (2:0)

- nedelja, 24. avgust:

Osasuna - Valencia 1:0 (1:0)

Real Sociedad - Espanyol 2:2 (0:2)

Villarreal - Girona 5:0 (4:0)

Real Oviedo - Real Madrid 0:3 (0:1)

- ponedeljek, 25. avgust:

19.30 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

21.30 Sevilla - Getafe

nogomet la liga real madrid
Naslednji članek

Atalanta pod vodstvom Jurića le remizirala s Piso, Juventus in Como uspešna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110