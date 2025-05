Real po Alexandru-Arnoldu 100 milijonski pogled usmeril proti igralcu Arsenala

A to ne bo dovolj. Predsednik kluba Florentino Perez že načrtuje naslednje velike okrepitve. Zagledal naj bi se v centralnega branilca Williama Salibo, ki je z Arsenalom v četrtfinalu Lige prvakov dvakrat premagal Real in zaključil njegovo pot v tej sezoni prestižnega tekmovanja. Francoski časnik L'Equipe poroča, da naj bi se pogajanja z londonskim klubom in igralčevimi predstavniki že začela. Real naj bi ponujal kar 100 milijonov evrov, Saliba naj ne bi nasprotoval odhodu v Madrid v primeru, da bo zapustil London.

"William Saliba je prioriteta Real Madrida. Perez želi, da bo vodja obrambe v naslednjih sezonah. Saliba čuti posebno povezanost z Realom in meni, da je igranje za ta klub največi dosežek za igralca. To je edini klub poleg Arsenala, ki bi ga lahko privabil," so zapisali pri L'Equipu. Arsenal naj bi se v zameno za Salibo zanimal za vezista Reala Aureliena Tchouamenija, ki je v Real prestopil leta 2022 v zameno za 80 milijonov evrov.