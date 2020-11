Real po novi bledi predstavi le do točke proti Villarealu

Unai Emery , ki se z delom pri Paris Saint Germainu in nazadnje londonskemu Arsenalu ni proslavil, je po vrnitvi na španske nogometne zelenice spomnil na stare dobre čase, ko je nizal uspehe na klopi Valencie in Seville. Z Villarealom je omenjeni španski nogometni strokovnjak odlično krenil v novo klubsko sezono, saj je na zadnjih devetih tekmah vknjižil sedem zmag in le dva neodločena izida. Ter bil odločen v želji, da vzame mero še aktualnemu državnemu prvaku iz prestolnice.

Z morebitno novo zmago bi se "rumena podmornica" začasno zavihtela na sam vrh prvenstvene lestvice. Madridčani so na zahtevno gostovanje pripotovali brez nekaterih najvidnejših posameznikov; za dalj časa so ostali brez kapetana Sergia Ramosa (stegenska mišica), v moštvu Zinedina Zidana ni bilo tudi Karima Benzemaja, pa Casemira, Federica Valverdeja in Luke Jovića ... Zato je moral po 566 dneh tekmo začeti Mariano Diaz, ki je v Realovi taktični postavitvi 4-2-3-1 v napadu zaigral s krilnima napadalcema Lucasom Vazquezom in Edenom Hazardom. Slednji se je moral prilagoditi trenutnim razmeram v moštvu in dvoboj odigrati na položaju, ki mu ni pisan na kožo. V sami konici napada pa je zaigral Martin Ödegaard.

Tekma se je za Real začela naravnost sanjsko. Že v drugi minuti je namreč Dani Carvajal z visokim predložkom v kazenski prostor domačih lepo našel vtekajočega Mariana Diaza, ki je z glavo meril neubranljivo za vodstvo gostov z 0:1. Toda to je bilo vse, kar smo videli od strani državnih prvakov v prvih 45 minutah igre. Tudi v nadaljevanju obračuna so bili domači nogometaši podjetnejši in nevarnejši, a niso uspeli premagati belgijskega reprezentančnega čuvaja mrežeThibauta Courtoisa. Slednji je v 76. minuti z nespretnim posredovanjem v svojem kazenskem prostoru zrušil Samuela Chukwuezeja, najstrožjo kazen pa je rutinirano izvedel Gerard Moreno za končnih 1:1.



Špansko državno prvenstvo, 10. krog, izid:

Villareal - Real Madrid 1:1 (0:1)

Moreno 76.; Diaz 2.