Real tokrat ni deloval tako prepričljivo kot pred reprezentančnim premorom, ko je nizal zmage kot po tekočem traku in se med drugim tudi s slavjem na el clasicu povsem približal Barceloni. Celta je po golu Pabla Durana povedla že v šesti minuti, za nameček pa je pri Realu enajstmetrovko zapravil Kylian Mbappe v 38. minuti. Real je resda prevladoval, a je imela Celta pred izenačenjem še nekaj lepih položajev za povišanje vodstva.

Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Nato pa je Real najprej v 66. minuti le strl obrambo Celte, ko je z roba kazenskega prostora zadel Jude Bellingham, nato pa je rezervist Carlos Espi v 85. minuti dokončno rešil četo Joseja Mourinha. Na lestvici ima Barcelona s tekmo manj 33 točk, toliko kot Real, sledita pa Atletico Madrid z 28 (tekma manj) in Betis s 27 točkami.

Na ostalih tekmah je bilo najbolj zanimivo na seviljskem derbiju. V njem je Betis vodil od 50. minute po golu Antonyja, domači nogometaši Seville pa so v izdihljajih srečanja zadeli za delitev točk, potem ko je bil natančen Kike Salas. Valencia je v gosteh premagala Rayo Vallecano z 1:0, Alaves pa je doma ugnal Deportivo s 3:1.

Izidi La Liga, sobota, 21. november:

Alaves - Deportivo 3:1 (1:1) Rayo Vallecano - Valencia 0:1 (0:1) Sevilla - Betis 1:1 (0:0) Real Madrid - Celta Vigo 2:1 (0:1)