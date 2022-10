Nogometaši madridskega Reala so v 9. krogu španskega državnega prvenstva na domačem Santiagu Bernabeuu gostili največjega rivala Barcelono in po odlični predstavi slavili s 3:1 (2:0). Z osmo prvenstveno zmago so varovanci italijanskega stratega Carla Ancelottija vnovič prevzeli vodstvo na ligaški razpredelnici.

Špansko državno prvenstvo, 9. krog:

Real Madrid - Barcelona 3:1 (2:0)

Real Madrid - Barcelona 3:1 (2:0)

Benzema 12., Valverde 35., Rodrygo 91./11-m; Torres 83. Celta Vigo - Real Sociedad 1:2 (1:1)