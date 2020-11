Real pod pritiskom, PSG kapetanu ponuja 20 milijonov na sezono

Če bo stanje do januarja ostalo nespremenjeno, se bo kapetan Real Madrida Sergio Ramospo veljavnih pravilih Mednarodne nogometne zveze (Fifa) seveda že lahko neovirano pogajal z morebitnimi novimi delodajalci in z njimi tudi že podpisal pogodbo. Zaenkrat se zdi, da je za legendarnega kapetana Reala in španske reprezentance najresneje "zagrizel" francoski prvak Paris Saint-Germain.

Ta po poročanju dnevnika ASponuja kar 20 milijonov evrov (neto) letne plače Andaluzijcu, ki je skoraj vso profesionalno kariero preživel na Santiagu Bernabeuu, potem ko se je tja leta 2005 preselil iz matične Seville.

"Nad prihodnostjo Sergia Ramosa v Real Madridu se zgrinja vedno več senc in vsakič se zdi težje, da bi se beli klub s kapetanom lahko uspel dogovoriti za podaljšanje," je na svoji spletni strani zapisal ASin dodal, da si je tudi trener Zinedine Zidanevečkrat javno zaželel, da bi Ramos beli dres nosil še veliko let. Podaljšanje pogodbe z ikono kluba je tako kot za Zidana "prioritetnega pomena" tudi za navijače Reala, dodajaAS.

Nepisano 'pravilo', ki je že pregnalo Pepeja

"Težava je, da mu glede na informacije iz virov blizu igralca Madrid ni pripravljen ponuditi več kot enoletne pogodbe, oklepajo pa se tega nenapisanega pravila kluba, da se igralcem po 30. letu nudi zgolj enoletne pogodbe (kljub vsemu so naredili eno izjemo, ko je svojo zadnjo pogodbo podaljšal Cristiano, ki so jo podpisali, ko je bil Portugalec star 31 let, takrat pa so njegovo pogodbo podaljšali za tri leta). Zaradi tega nepisanega pravila leta 2017 ni podaljšal Pepe in na koncu odšel v Porto,"poroča madridski dnevnik.

Real po njihovih informacijah Ramosu nudi enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto, najverjetneje v primeru izpolnitve določenih pogojev in igralčevega zdravja. S predsednikom Florentinom Perezomnaj se še ne bi pogovorila na štiri oči, a naj bi Ramos klubskim veljakom že prenesel svojo željo o nadaljevanju kariere v španski prestolnici, kjer se želi tudi posloviti od nogometa.

"Zaradi starosti (šteje 34 let) in zvestobe ter truda, ki ju je prikazal v svojih 16 sezonah na Bernabeuu, meni, da si zasluži najmanj to, da mu pogodba zagotavlja še dve leti (tako bi se mu iztekla leta 2023 in bi lahko zaigral na novem in moderniziranem Bernabeuu, kjer se bodo dela zaključila poleti 2022),"je še zapisal AS.

PSG ponuja veliko več

Pritiski Ramosovega tabora naj zaenkrat ne bi obrodili sadov, saj klub omenja tudi težko finančno situacijo oziroma trenutne razmere, v katerih je potrebno še toliko bolj skrbno načrtovati vsako naložbo. To odpira vrata Paris Saint-Germainu, dodaja AS, ki trdi, da so Parižani pripravljeni ponuditi triletno pogodbo Špancu s kar 20 milijoni evrov (neto) plače. Obetal bi si lahko tudi zajeten znesek ob podpisu pogodbe, glede na to, da bi v Pariz prišel kot prost igralec.

"Francoski klub ne bo poslal uradne ponudbe do 1. januarja 2021, da bi se tako izognil kakršnim koli pravnim nepravilnostim. Kljub temu je Ramos belemu klubu sporočil, da če mu zagotovijo še dve leti in nespremenjeno plačo (12 milijonov evrov neto na leto), bo podpisal in ostal pri Real Madridu,"je še zapisalAS.

Veliko bolj črnogledo so nato zaključili, da je za vodstvo kluba v teh trenutkih bližje slovesu kot podaljšanju sodelovanja, a da se lahko v tako odmevnih pogajanjih zelo hitro vse skupaj obrne in razplete tako, da bo Ramos še naprej razveseljeval privržence "kraljevega kluba". Kot morebitnega naslednika v obrambi Reala omenjajo Bayernovega univerzalnega avstrijskega branilca Davida Alabo, naj pa bi si mnenja (vsaj posredno) Ramos in Perez izmenjala že v naslednjih urah: kapetan španske reprezentance na novinarski konferenci pred naslednjo odločilno tekmo Lige narodov z Nemčijo, Perez pa v večerni radijski oddaji El Larguero, ko bi že lahko postregel s kakšno novo informacijo o začetku oziroma koncu pogajanj z legendo kluba.