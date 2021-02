Real poleti zavrnil možnost predkupne pravice za francoski dragulj iz Seville

Španski športni dnevnik Marca na svoji spletni strani poroča, da je Sevilla poleti Realu iz Madrida ponujala predkupno pravico za Julesa Koundeja, a naposled dogovora med obema stranema ni bilo.

Madridčani so Andaluzijcem konec avgusta prodali Oscarja Rodrigueza, ki je bil ocenjen na 15 milijonov evrov, kolikor jih je v zameno zanj zahtevalo tudi vodstvo galaktikov. Pri Sevilli pa so si ta znesek želeli nekoliko znižati, kot del dogovora so zato Realu ponudili tudi predkupno pravico za Koundeja, kar pa so na Santiago Bernabeuu, kot poroča Marca, očitno zavrnili.