Real ponudil 40 milijonov, Lille zahteva skoraj dvakrat več

Bosta Kylian Mbappe in Leny Yoro v prihodnji sezoni soigralca v Real Madridu?

Kraljevi klub iz Madrida se je ogrel za nakup talentiranega branilca Lenyja Yora, ki je v minuli sezoni navduševal v dresu francoskega Lilla, galaktiki pa še zdaleč niso edini, ki želijo v svoje vrste zvabiti 18-letnega Francoza. Beli balet je zanj ponudil 40 milijonov evrov, Manchester United je pripravljen plačati še 15 milijonov več, Lille pa zanj zahteva vsaj 70 milijonov.

Igralec je veliko bolj naklonjen selitvi v špansko prestolnico, od tam pa so jasno sporočili, da za tako mladega nogometaša, ki mu pogodba poteče že čez eno leto, ne bodo odšteli takšnega zneska. Zdaj je vse v rokah Yora, ki lahko poizkusi izsiliti prestop že to poletje, ali pa počaka še eno leto in se nato v Madrid preseli kot prost igralec.

Po odhodu kapetana Nacha Fernandeza so v klubu ostali trije vrhunski centralni branilci – Eder Militao, Antonio Rüdiger in David Alaba. Na slednjega zaradi poškodbe križne vezi Carlo Ancelotti v začetku nove sezone ne bo mogel računati, v zadnji liniji pa bi lahko videli tudi Aureliena Tchouamenija, ki je že v minuli sezoni občasno navduševal v osrčju obrambe. Yoro za Madridčane vsekakor ni prioriteta, bi pa z njim izboljšali že tako neverjetno ekipo.