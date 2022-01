Real poslal še zadnjo ponudbo za Mbappeja: 50 milijonov evrov

Dobro obveščeni italijanski nogometni agent Giovanni Branchini je v nedavnem intervjuju za Gazzetta Dello Sport dejal, da je Real Madrid ob začetku zimskega prestopnega roka Mbappejevemu delodajalcu PSG-ju poslal skromno ponudbo 50 milijonov evrov za francoskega zvezdnika in s tem pariškemu velikanu ponudil še zadnjo možnost, da za Mbappeja prejme kakršno koli odškodnino, preden poleti postane prost igralec.

PSG, ki mu denarja ne manjka, ponudbe ne namerava sprejeti, Kylian Mbappe pa je v nedavnem pogovoru s CNN dejal, da bo v Parizu ostal do poletja in v tem času: "Storil vse za to, da osvojimo Ligo prvakov, francosko ligo in pokal. Želim zadovoljiti navijače, ki si to zaslužijo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, da so pri PSG v lanskem poletnem prestopnem roku zavrnili vse Realove ponudbe, najvišja je znašala vrtoglavih 200 milijonov evrov. A če se Parižani s Kylianom Mbappejem do poletja ne uspejo dogovoriti za podaljšanje sodelovanja, bo 23-letnik lahko klub zapustil brez odškodnine, saj se mu pogodba s PSG po koncu aktualne sezone izteče.

Mbappe novo leto otvoril s hat trickom Mladi francoski nogometni zvezdnik je leto 2022 začel odlično. S tremi zadetki v razmaku 18 minut je lastnoročno iz francoskega pokala izločil četrtoligaša Vannesa ter tako mero zadetkov za PSG dvignil na 150, kar je le šest manj od drugega najboljšega strelca v zgodovini kluba – legendarnega Zlatana Ibrahimovića.

23-letni Mbappe je svoji v profesionalni karieri zabil že 201. profesionalni zadetek. Poleg 150. za PSG jih je 27 zadel za Monaco in 24 za francosko izbrano vrsto.

"V čast mi je doseči toliko golov za tako velik klub. To je uspelo le še dvema igralcem in počasi zapiram razliko za njima. Ibrahimoviću sem blizu, a se s tem ne obremenjujem, saj je zame pomembno le, da smo se uvrstili v naslednji krog in se lahko v miru pripravljamo na ligaške tekme," je o mejniku dejal francoski reprezentant in o tekmi povedal še: "Zmaga je pomembna, ne glede na to, kdo je nasprotnik, saj če izgubiš izpadeš. Skoncentrirani smo bili od začetka do konca, igrali smo intenzivno in jim s tem izkazali spoštovanje."

icon-expand Messija tokrat zaradi okužbe s koronavirusom ni bilo v kadru Parižanov FOTO: AP

Za PSG-jevega stratega Mauricia Pochettina je bila tekma pomembna tudi zaradi dveh mladeničev, ki sta uvrstitev v začetno enajsterico upravičila z dobro predstavo. Xavi Simons je pri drugem Mbappejevem zadetku vpisal asistenco in ekipi pripravil nekaj dobrih priložnosti, Edouardu Michutu, ki je odigral čvrsto partijo na sredini igrišča, pa je prvi zadetek v članski karieri preprečila vratnica. "Zelo sem zadovoljen z Edouardom, Xavijem in vsemi ostalimi mladimi igralci. Verjamem, da imamo kar nekaj potencialov, ki potrebujejo le potrpežljivost in čas, da dosežejo potrebno raven za člansko ekipo PSG-ja. Tekme, kot je bila ta, so zanje idealne za nabiranje izkušenj," je o mladih nogometaših dejal Pochettino.