Real potrdil prihod brazilskega upa v zameno za 30 milijonov evrov

Real Madrid je okrepil še en v vrsti obetavnih brazilskih nogometašev, 18-letni Reinier Jesus Carvalho, potem ko je "kraljevi klub" pristal na poravnavo odkupne klavzule dosedanjega člana prvoligaša Flamenga. 24 od skupno 30 milijonov evrov, kolikor znaša klavzula, bo prejel finalist minulega svetovnega klubskega prvenstva, medtem ko si bodo preostalih 20 odstotkov razdelili agent (3 milijone evrov) in nogometaševa družina (3 milijone evrov), na svoji spletni strani poroča madridski športni časnik AS.

REINIER

Reinier naj bi podpisal šestinpolletno pogodbo, ki bo veljavna do junija 2026. Potezo vodstva Reala pri dnevniku ASocenjujejo kot zelo dobro, saj so s pravočasnim začetkom in izpeljavo pogajanj prihranili veliko denarja (Reinierjeva klavzula naj bi poleti 2020 in januarja 2021 poskočila za več deset milijonov evrov). V lovu na obetavnega napadalnega vezista naj bi Real tudi ugnal močne tekmece, denimo Liverpool, Manchester City, Arsenal in Paris Saint-Germain.

'Zvezdnik, ki je šele vzklil'

Nogometaš je skupaj z očetom lani obiskal prostore Reala in bil navdušen nad sprejemom, vse skupaj sta vodila desna roka predsednika Florentina Pereza, generalni direktor Jose Angel Sanchez, in oglednik Juni Calafat, šef klubskega oddelka za mednarodni nogomet. Calafata imajo za ključnega moža pri vseh Realovih operacijah v Braziliji v zadnjih mesecih oziroma letih.

FLAMENGO

Reinier trenutno nastopa za brazilsko reprezentanco do 23 let, ki se je v Kolumbiji udeležila kvalifikacij za olimpijske igre, po končanem turnirju pa bo novi član Reala okrepil vrste B-ekipe Castille, ki jo s klopi vodi legendarni napadalec Raul Gonzalez. AS dodaja, da je Reinier z očetom najprej razmišljal o odhodu k Borussii Dortmund, Ajaxu ali Evertonu, nato pa hitro podlegel zanimanju Reala, ekipe, "ki ji sledi od malih nog", kot je zapisalAS.

"Atraktiven projekt, ki so mu ga predstavili, je prekosil vse. Tudi najnovejši brazilski zvezdnik, ki je šele vzklil, bo na koncu pristal na Bernabeuu,"so zadovoljni pri madridskem športnem dnevniku, kjer se seveda merijo na nekaj zadnjih Realovih uspehov na brazilskem nogometnem tržišču (Vinicius Junior, Rodrygo Silva, Rodrigo Antonio Rodrigues ...).

Realova videopredstavitev novega brazilskega člana: