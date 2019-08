Real pripravlja novo okrepitev? Nizozemci trdijo, da so se v Madridu ogreli za Van de Beeka

"Edino, kar ni najbolje za Ajax, je to, da se je prestopni rok podaljšal do 1. septembra, Real pa vse bolj pritiska na Donnyja van de Beeka," piše novinar nizozemskega De Telegraafa. V kolikor bo Real Madrid res poslal ponudbo za 22-letnega vezista, je zelo verjetno, da bodo pri Ajaxu dali zeleno luč, kar je pred dnevi med vrsticami dejal tudi športni direktor kluba Marc Overmas. "Ajax svojih največjih zvezd ne more dolgo zadrževati. Če si želijo oditi in zmagovati daleč stran od nas, jih nismo sposobni zadržati," je priznal Overmars, nanašajoč se na finančno precej slabše pogodbe Ajaxovih igralcev v primerjavi z največjimi evropskimi klubi.

Ni skrivnost, da se Real Madrid ozira po novem vezistu, a je prvo ime na seznamu želja francoski reprezentantPaul Pogba, čigar ceno odškodnine pri Manchester Unitedu pa navijajo zelo visoko. Omenja se celo 180 milijonov evrov. Donny van de Beek bi bil precej cenejša izbira, saj naj bi njegova odškodnina znašala med 50 in 60 milijoni evrov.