Real rešeno tekmo privedel do drame, a na koncu vseeno slavil

Real je tekmo na stadionu Santiago Bernabeu odprl sanjsko. Že v prvi minuti je po levi strani prodrl Vinicius Junior in zavrnil žogo do Lucasa Vasqueza, Španec pa je brez težav ugnal gostujočega vratarja.

Proti koncu prvega dela igra so Madridčani povišali svoje vodstvo, ko sta lepo kombinirala Jude Bellingham in Kylian Mbappe, akcijo pa je kronal francoski zvezdnik. Premoč domačih se je nadaljevala tudi po prihodu iz garderob. Tretji gol čete Carla Ancelottija je bil plod individualne akcije Rodryga.

Vse je kazalo na gladko zmago belega baleta, toda po napaki domače obrambe je za upanje gostov poskrbel Carlos Benavidez, ki je zadel s pomočjo vratnice. Za razburljiv zaključek pa je minuto kasneje poskrbel Kike Garcia.

A kljub vsemu so Madridčani tekmo uspešno pripeljali do konca in zabeležili še peto zmago v La ligi. Real sedaj na drugem mestu s tekmo več za točko zaostaja za vodilno Barcelono, Alaves pa zaseda osmo mesto.