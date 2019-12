Benzema z enajstim golom sezone glavni junak zmage Reala nad Espanyolom

Nogometaši Real Madrida so v 15. krogu španske La lige na domačem Santiagu Bernabeuu z 2:0 premagali predzadnjo ekipo na lestvici Espanyol. Zadetka za galaktike, ki so tako niz neporaženosti podaljšali na devet tekem, Raphaël Varane in Karim Benzema.

Benzema je vpisal še enajsti gol in peto asistenco v La Ligi. FOTO: AP Ključno vlogo pri zmagi Reala je znova odigral v tej sezoni izvrstni Karim Benzema. Ta je pri prvem zadetkuRaphaëla Varana rojaku najprej lepo podal, nato pa v drugem polčasu, natančneje v 79. minuti, še sam zabil zadetek za končnih 2:0. To je bil še njegov 11. zadetek v tej sezoni španske La Lige, s čimer se je utrdil na prvem mestu lestvice strelcev, a ima ob tem tekmo več od Lionela Messija, ki je z devetimi goli na drugem mestu. REAL - ESPANYOL Varane je v 37. minuti načel mrežo Espanyola, potem ko je ob prodoru Benzemaja zaspala celotna obramba gostov, francoski branilec pa je v slogu napadalca z leve strani natančno streljal na malo mrežico Espanyolovih vrat. Drugi zadetek Reala je padel po lepi ekipni akciji. Federico Valverde je prodiral po desni strani, nato pa z iznajdljivo podajo zaposlil Benzemaja, ki je z natančnim strelom ob tla matiral nemočnega nekdanjega soigralca Diega Lopeza. LESTVICA ŠPANIJE